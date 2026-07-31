Álvaro Borrego 31 JUL 2026 - 11:00h.

El lateral asegura que el Betis siempre fue su primera opción y destaca el papel del director deportivo para concretar su fichaje

El agente de Ez Abde cierra la puerta y apuesta por el Betis: "Se queda en España"

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Fran García es uno de los nombres del verano en clave verdiblanca. El flamante fichaje del Real Betis parece haber solventado las carencias que el equipo tenía en ese carril zurdo y oposita a ser uno de los imprescindibles de Manuel Pellegrini en el año del regreso a la Champions League. Su llegada ha tenido impacto inmediato y está siendo una de las grandes sensaciones del verano, destacando por su capacidad para desbordar y llegar a línea de fondo para poner centros precisos, con criterio en la toma de decisiones. Este viernes atendía a los compañeros de La Pizarra de Quintana para analizar cómo están siendo sus primeros días y las expectativas que tiene depositadas en este proyecto.

Sus primeras impresiones sobre el Betis: "Estoy muy contento por llegar aquí. Es un proyecto ilusionante. Me ha llamado la atención la cercanía, el grupo que hay, la gente que está alrededor del equipo. Es algo increíble y te alegra mucho".

La intrahistoria de su fichaje: "Yo ya conocía a Manu de mi etapa en el Rayo, se puso en contacto con nosotros en alguna ocasión y sí es verdad que ahora, dada la situación que había en el lateral izquierdo del Real Madrid, vimos con buenos ojos una salida. Ya sabíamos de su interés en mercados anteriores y creo que es una decisión muy buena, sobre todo por el crecimiento que ha tenido el Betis en los últimos años y el proyecto tan ilusionante que tienen".

Por qué salió del Real Madrid: "En el Madrid he hecho mi sueño realidad. Como canterano poder jugar en el primer equipo tantos partidos, tener títulos... Dada la situación es verdad que estábamos cuatro laterales y para mí el fútbol es disfrute, es poder competir, y qué mejor forma que venir al Betis para poder lograrlo aquí. No se dio el caso de hablar con Mourinho. Yo estaba de vacaciones y no tuve ningún tipo de contacto".

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Pudo marcharse fuera de España: "Había opciones de ir fuera, pero mi primera opción era venir aquí. Seguía manteniéndome en España, que para mí es importante tener a mi gente cerca, era una prioridad, y Manu en todo momento estuvo en contacto conmigo. Sabía que ellos iban a hacer una apuesta seria por mí. Es verdad que tenía cosas fuera que me llamaban la atención, pero en todo momento fui franco con Manu (Fajardo) y le dije que si ellos hacían ese esfuerzo yo lo haría también. Estoy agradecido enormemente por la confianza".

Ahora estará con Ez Abde en la banda: "Tengo mucha suerte de poder haber compartido con jugadores de ese calibre. Mi propósito y mi objetivo a nivel personal es sacar en todo momento mi mejor versión para que tanto a nivel individual como colectivo pueda aportar lo máximo posible. Abde está terminando de recuperarse de su lesión, ahora estoy compartiendo sobre todo con Riquelme y da igual el jugador de cada posición, todos vamos a dar lo mejor. Hay un grupo increíble".

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Volverá a coincidir con Isco: "Está en periodo de adaptarse al grupo. Lo lleva bien. Toda lesión tiene su tiempo. Yo tuve la suerte de poder disfrutar de él en el Real Madrid, ahora también en el Betis y qué puedo decir de él. Es un jugador espectacular y una persona increíble, a mí desde el primer momento me trató como uno más. Me escribía para darme esa fuerza de poder venir con ellos. Ver que una persona como él se interesa y hace por que todo el mundo esté cómodo o en armonía es algo muy bonito".

Cómo ve a Pellegrini: "Es un míster con mucha categoría y sobre todo un buen gestor. Es verdad que guarda las distancias, pero también es el comienzo. Yo también soy nuevo y voy viendo todo novedoso, tampoco puedo decir mucho, pero tanto el míster como el staff o el personal del club es un grupo increíble, que siempre tratan de ayudarte para que te encuentres lo mejor posible".

Se ve levantando algún título con el Betis: "Ojalá. Si hay que firmarlo en algún sitio lo firmo ahora mismo".