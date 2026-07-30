El Betis, pendiente de ingresar 4 millones extra por Nobel Mendy

Álvaro Borrego 30 JUL 2026 - 20:04h.

El central está cerca de firmar por el Hull City a cambio de unos 20 millones y el Betis se guardó un 20% de una futura venta

El Betis potencia sus virtudes desde la banda

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El Real Betis Balompié permanece muy atento a todo lo que ocurra con el futuro de Nobel Mendy, quien está muy cerca de firmar por el Hull City de la Premier League. Una operación que, de concretarse, repercutiría sustancialmente en las arcas heliopolitanas, con la posibilidad de ingresar hasta cuatro millones de euros más. El Rayo Vallecano compró el pasado mes de junio el 80% de los derechos del central senegalés a razón de unos 3.5 millones, guardándose el conjunto verdiblanco el 20% de una futura venta. Un acuerdo que podrá dar nuevos frutos en los próximos días si se termina materializando y que sin lugar a dudas le vendrán de perlas a la dirección deportiva para ganar algo más de músculo en el mercado.

Según explicaba el compañero Matteo Moretto el Hull City está cerca de concretar la llegada de Nobel Mendy a cambio de 20 millones de euros fijos más cinco en posibles variables. Teniendo en cuenta que el Real Betis guarda el 20% de una futura venta, los verdiblancos se quedarían con unos cuatro kilos más, lo que redondearía la operación hasta 7.5 millones.

Según lo acordado hace justo un año con el Rayo Vallecano, existían dos vías para que Nobel Mendy se quedase en la capital una vez terminase la temporada. Por un lado, podía hacerlo si jugaba 25 partidos y terminó disputando 28. Sin embargo, solo contaban los que saliera de titular o los que completara 45 minutos, parámetros que ha cumplido en 24 encuentros. La otra opción es la ejecución de la opción de compra sin necesidad de llegar a esos parámetros, posibilitad que se terminó ejecutando habida cuenta de las certezas que tenían los vallecanos de que podrían multiplicar esa inversión.