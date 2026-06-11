El Betis cierra la venta de Nobel Mendy y se queda un porcentaje de sus derechos

Álvaro Borrego 11 JUN 2026 - 16:34h.

El Betis ingresa 3.5 millones y se queda con el 20% de una futura venta

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El Real Betis ha cerrado la venta de Nobel Mendy, que se marcha al Rayo Vallecano a cambio de 3.5 millones de euros. Según ha avanzado el compañero Matteo Moretto, los madrileños se hacen con el 80% del pase del jugador, quedándose los de Heliópolis un importante porcentaje de una venta futura.

El Betis prevé más ingresos futuros por Nobel Mendy

Existían dos vías para que Nobel Mendy se quedase en el Rayo una vez terminase la temporada. Por un lado, tenía que jugar 25 partidos y ha disputado 28. Sin embargo, solo contaban los que saliera de titular o los que completara 45 minutos, parámetros que ha cumplido en 24 encuentros. La otra opción es la ejecución de la opción de compra sin necesidad de llegar a esos parámetros y, según advirtió Cobeño, director deportivo del Rayo Vallecano, era todo un secreto a voces que se ejecutaría, posibilidad que ha quedado cerrada este jueves.

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Esto supone sin lugar a dudas un ingreso extra a tener en cuenta de cara a futuros movimientos en el mercado. Nobel Mendy, castigado por las lesiones durante su etapa heliopolitana, ha encontrado su sitio en Vallecas dejando muy buenas actuaciones en la élite. Un buen hacer que podría dejar más ingresos futuros en el Betis gracias al porcentaje de derechos que decidió guardarse.

Su rendimiento ha deslumbrado en Vallecas, pero su salida, todo sea dicho, no fue sencilla. Negoció con clubes como PSV o Rangers, pero por diferentes circunstancias no acabó cerrando una salida que sí concretó con el Rayo Vallecano. Pero hay más. Las buenas actuaciones del central en la presente temporada le han puesto en el escaparate, siendo relacionado con grandes clubes de Europa, por lo que los beneficios podrían ser todavía mayores para el Real Betis en caso de una venta futura.