Joaquín Anduro 26 JUL 2026 - 17:36h.

Dani Olmo no confía en las palabras de Ayala pero no quiere su perdón

Santi Cañizares aboga por perdonar a Roberto Ayala por su puñetazo a Dani Olmo: "Tenemos la obligación"

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Este domingo se cumple una semana desde que España ganó su segundo Mundial al vencer por 1-0 a Argentina en el MetLife Stadium en una final que acabó con una tremenda tangana. Uno de los momentos más vergonzosos de esa batalla llegó con el puñetazo de uno de los asistentes de Scaloni, Roberto Fabián Ayala, a Dani Olmo y este ha roto su silencio con respecto al 'perdón' del exjugador hace unos días.

El exjugador del Valencia y uno de los mejores centrales argentinos de la historia, propinó un puñetazo al futbolista del Barcelona mientras Eric García se lo llevaba de la escena. Una acción sobre la que el Ratón habló hace unos días para pedir perdón, recalcando eso sí que le habían dicho algo y que no fue tal agresión, sino un empujón.

"Obviamente que estoy arrepentido. Por el lugar que yo ocupo no puedo permitirme que un sentimiento, o lo que pueda llegar a recibir de la otra parte, cambie mi humor y mis actos. Estoy arrepentido, para mí son cosas que quedan ahí y ya está", antes de insistir en que "fue más un empujón que otra cosa, no fue un puñetazo como quieren decir y quedó ahí".

La respuesta de Dani Olmo a Ayala

Ahora, en una entrevista para el Diari de Terrassa, el futbolista egarense ha roto su silencio sobre dicha acción y ha señalado a Ayala por justificarlo en base a una mentira: "Alguien que confiesa estar arrepentido pero justifica un puñetazo afirmando que era una respuesta a algo que se dijo, es que seguramente no se arrepiente, porque está faltando a la verdad y no le dije nada, así que a mí no me hace ninguna falta que se disculpe. Lo que nos define realmente no es el error, sino el valor de asumirlo con humildad, verdad y dignidad".

Dani Olmo también ha hablado a raíz de este incidente sobre el ejemplo que deben dar los futbolistas ante la responsabilidad pública que tienen: "Cuando mis hijos, mi familia y tantos aficionados y la gente de Terrassa vean el partido, quiero que estén orgullosos de cómo competimos, de cómo ganamos y, sobre todo, de nuestro comportamiento".

"La trascendencia del fútbol hace que los jugadores seamos un ejemplo para los niños y las nuevas generaciones y esto conlleva una gran responsabilidad. Pero gracias a Dios, el que es realmente importante, hemos vivido un Mundial increíble, que el mundo ha visto, y que somos campeones del mundo después de muchísimo trabajo", explicó el mediapunta catalán.

En cuanto a lo estrictamente futbolístico, Olmo ha marcado el "grupo" como una de las grandes claves para que España haya conquistado el segundo Mundial de su historia: "El grupo y el colectivo por delante siempre de las individualidades. Al nivel de las selecciones top del mundo, las diferencias son mínimas y que la Selección siga como una familia con los trabajadores, staff, jugadores... suma mucho. Y futbolísticamente somos jugadores que defendemos una idea y un concepto del juego y todos creemos en lo que hacemos".