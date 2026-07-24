Pablo Sánchez 24 JUL 2026 - 12:06h.

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El desquicio de los aficionados argentinos con la final del Mundial ante España sigue latente. Lejos de apagarse, el ruido y el enfado van a más. Si hace unos días se recogían firmas para solicitar la repetición de la final del Mundial, ahora rula por las redes un anuncio en el cual se convoca a todos los aficionados a una manifestación junto al Obelisco de Buenos Aires para pedir que el encuentro en Nueva York vuelva a disputarse por lo que consideran un robo.

Tras la final del Mundial, desde la propia selección argentina comenzó a imperar la cordura. Muchos de sus integrantes reconocieron la superioridad de España durante el encuentro e hicieron un llamamiento a la calma para que el enfado de su afición no fuese a más. Por desgracia, ha surtido poco efecto. El movimiento de su hinchada sigue en pie y este viernes se concentrarán alrededor del Obelisco para pedir 'justicia'.

"Todos al Obelisco. Basta de robos, queremos justicia. El fútbol es nuestro, la verdad también. Nos juntamos a reclamar la repetición de la cuarta porque fue todo un robo. No nos callamos más, el que siente la injusticia, cae. Lleva tu bandera y tu bronca. Millones de argentinos y argentinas piden lo mismo: justicia y respeto. FIFA, escucha al pueblo, no puede volver a pasar". Estos son algunos de los lemas que componen el cartel que circula por las redes sociales en referencia a la concentración de este viernes.

España, perpleja ante el enfado argentino

En España no dan crédito a los movimientos de protesta que se están generando días después de una final en la que Argentina sobrepasó los límites de la deportividad en numerosos momentos y tras la cual las estadísticas hablan por sí solas. Uno de los últimos en pronunciarse al respecto fue su seleccionador Luis de la Fuente.

"Eso es intolerable. Inadmisible. Eso no se puede permitir. Lo que sí que hay que destacar es nuestro comportamiento, sobre todo, ante ese tipo de agresiones y de provocaciones. Nuestros jugadores siempre mantuvieron las formas, la actitud de buenos deportistas y de grandes futbolistas", comentó en una entrevista en TVE.