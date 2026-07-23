Ángel Cotán 23 JUL 2026 - 15:11h.

El presidente de la AFA cambia el tiro

En Argentina siguen desquiciados e inician una recogida de firmas para repetir la final del Mundial

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A vueltas con la final del Mundial 2026. Tras la incontestable victoria de España, las agresiones de los futbolistas argentinos sobre el terreno de juego y las celebraciones, una especie de conspiración ha ido creciendo desde el país albiceleste. Tras informaciones incendiarias en los medios de Argentina, apoyadas por un amplio sector de su afición, la AFA da marcha atrás.

El primero en reconocer el triunfo español en la cita mundialista fue el seleccionador Lionel Scaloni. Sus palabras cambiaron la perspectiva en Argentina y el último en sumarse a este mensaje de reconocimiento ha sido Chiqui Tapia.

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El encargado de dirigir el fútbol argentino ha compartido un extenso escrito en el que pide una reflexión a sus compatriotas. El presidente de la AFA reconoce el mérito español, pero también saca pecho por todo lo logrado. Además, Tapia hace hincapié en las mentiras que se han dicho en los últimos días.

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Argentina frena toda conspiración por el Mundial de España

Esta es la carta al completo de Chiqui Tapia, presidente de la AFA (Asociación del Fútbol Argentino): "No se pudo con España. Fueron superiores, ganaron bien y hay que saber reconocerlo. En el deporte también se aprende aceptar las derrotas con la misma grandeza con la que se celebran las victorias. Sí, perdimos una final. Pero también es cierto que este grupo venía de darle una enorme alegría al país. La Argentina había festejado un partido antes porque este equipo volvió a demostrar por qué representa tanto para nuestra gente.

Duele perder. Nos duele porque somos competitivos, porque somos el equipo más ganador de la historia y porque el segundo puesto nunca nos conforma. Nos duele porque estamos acostumbrados a pelear hasta el final y porque seguimos siendo uno de los dos mejores equipos del mundo. Pero paremos la pelota un momento. Pensemos en el sacrificio de estos jugadores, del cuerpo técnico y de cada persona que trabajó durante más de 50 días lejos de sus familias, con un solo objetivo: representar a la Argentina de la mejor manera posible.

Somos argentinos. Competimos con garra, con pasión y con el corazón. Dejamos todo en cada entrenamiento y en cada partido. También representamos a toda América con enorme orgullo. Defendemos nuestros colores, nuestra bandera y nuestro país en cada cancha del mundo. Por eso, no se dejen llevar mentiras ni por las operaciones que solo buscan desestabilizar. Basta de intentar enfrentar a quienes tanto le dieron a nuestro fútbol.

Hoy es momento de agradecer, de acompañar y de reconocer a estos jugadores que volvieron a dejar el alma por la camiseta. Las operaciones pasan. El compromiso, el trabajo y el corazón de nuestra Selección quedan para siempre. Acá no hay excusas. Acá se juega al fútbol. Y esta Selección seguirá representando a la Argentina con el orgullo de siempre".