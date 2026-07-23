Ángel Cotán 23 JUL 2026 - 10:48h.

Otro gran club español está interesado

La fórmula elegida para la salida del extremo argentino

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Franco Mastantuono saldrá este verano del Real Madrid. La llegada de José Mourinho vino acompañada de una lista de descartes que el club blanco debe acometer en las próximas semanas. El técnico luso, con un estilo de juego muy definido y de sobra conocido, opta por prescindir de un extremo que tiende a jugar por dentro como es el caso del argentino.

Pese a sus escasos 18 años, el Real Madrid no dudó en abordar una operación que superó los sesenta millones de euros de coste. Procedente de River Plate, el futbolista de Azul protagonizaba su primera aventura en Europa en el club más laureado del viejo continente. El salto, como era de esperar, le ha venido demasiado grande y ahora el club blanco busca un trampolín para el extremo.

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La Real Sociedad puja por el fichaje de Franco Mastantuono

El club merengue está decidido a dar salida a Franco Mastantuono con una fórmula muy concreta. Con contrato hasta junio de 2031, el Real Madrid mantiene su confianza en el joven futbolista y le buscará una cesión en la élite sin opción de compra. Por el momento, el argentino cuenta con intereses en nuestro fútbol, pero también en el extranjero.

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El periodista Matteo Moretto ha aclarado recientemente que el Fulham, club que dirige Álvaro Arbeloa, no es uno de los interesados en el fichaje del extremo. Sí están en la puja, según el Diario Olé, la Real Sociedad y el Villarreal CF.

El conjunto txuri urdin, sin fichajes hasta el momento en este mercado estival, busca un nuevo cromo para el ataque en el que podría encajar Franco Mastantuono. No obstante, la operación debe pasar por un par de filtros.

Los dos requisitos del Real Madrid que debe cumplir

La citada fuente argentina establece los dos requisitos que exige el Real Madrid al club que quiera hacerse con los servicios de Franco Mastantuono... y no son económicos. A sus 18 años, el club blanco busca un club que le garantice una importante cuota de minutos en la élite, y aunque también se fijará en la categoría de la entidad, no será determinante.

El otro requisito que establece el conjunto blanco atiende al estilo de juego. El Real Madrid busca un destino en el que Mastantuono pueda adaptarse rápidamente y que potencie sus virtudes dentro del terreno de juego.

La gran dificultad en la operación para equipos como la Real Sociedad y el Villarreal reside en el salario del propio futbolista. Se desconoce el porcentaje que estaría dispuesto a asumir el equipo madrileño, clave para que las negociaciones lleguen a buen puerto.