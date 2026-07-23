Pablo Sánchez 23 JUL 2026 - 08:49h.

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Han pasado ya varios días desde que España lograra su segunda estrella tras superar a Argentina en la final del Mundial y la emoción sigue igual de desmedida. Todo es alegría en el entorno de la selección y en el país tras la conquista y después de la fiesta en Madrid al día siguiente con unos dos millones de aficionados en las calles. Los que también disfrutaron de lo lindo con este logro fueron los que trajeron a casa el primer campeonato del mundo allá por 2010.

Uno de ellos fue Sergio Ramos, protagonista en varios momentos del presente Mundial. El exfutbolista andaluz estuvo presente en la gran final de Nueva York y disfrutó de lo lindo con la celebración junto a los jugadores y sus excompañeros de selección sobre el césped. En la grada se le pudo ver junto a leyendas como Iker Casillas, Puyol, Iniesta o Xavi Hernández, con quien tuvo el placer de disfrutar de una conquista que ahora se consigue por segunda vez.

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Por ello se le pudo ver tan feliz junto a la copa, disfrutando el momento y rememorando vivencias que aún tiene muy presentes 16 años después. Una de las imágenes del Mundial la colgó en sus redes sociales recientemente. Sergio Ramos posó desde el avión con los dos trofeos y emuló la imagen de Leo Messi durmiendo junto a ambas. Una foto que alimenta el pique que mantiene Argentina con España desde la histórica victoria del pasado domingo.

Las palabras de Sergio Ramos

"De vuelta con las copitas. Un viaje de ensueño y la mejor forma de volver a casa. Me quedo con la experiencia y la emoción de llevar el trofeo a nuestra selección campeona siendo el jugador español con más internacionalidades (180)", expresó Ramos en su perfil de Instagram junto a una serie de imágenes con las copas de vuelta a España.