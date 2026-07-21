Redacción ElDesmarque Madrid, 21 JUL 2026 - 11:11h.

El capitán de La Roja fue uno de los jugadores que más animado estuvo durante la celebración

Los momentazos de la rúa: de la pancarta más viral 'Velada del Año VII: Paredes vs Gavi' y gesto de Lamine a los pasos prohibidos de Rodri Hernández

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La celebración de la Selección Española tras la conquista del Mundial 2026 dejó numerosos momentos para el recuerdo. Uno de los más comentados tuvo como protagonista a Rodri. El centrocampista del Manchester City y capitán de La Roja sacó su lado más patriota, tomó el micrófono y lanzó un mensaje que desató la ovación del público: “¡Viva la madre que me parió! ¡Viva el Rey y ¡Viva España!”. La frase y el momento ya se han hecho virales y reflejan la euforia de la fiesta por la segunda estrella.