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El momento más patriota de Rodri durante la celebración: "¡Viva la madre que me parió! ¡Viva el Rey! y ¡Viva España!"

El momento más patriota de Rodri durante la celebración: "¡Viva la madre que me parió! ¡Viva el Rey! y ¡Viva España!"
Rodrigo Hernández en la celebración de la Selección Española. ElDesmarque
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La celebración de la Selección Española tras la conquista del Mundial 2026 dejó numerosos momentos para el recuerdo. Uno de los más comentados tuvo como protagonista a Rodri. El centrocampista del Manchester City y capitán de La Roja sacó su lado más patriota, tomó el micrófono y lanzó un mensaje que desató la ovación del público: “¡Viva la madre que me parió! ¡Viva el Rey y ¡Viva España!”. La frase y el momento ya se han hecho virales y reflejan la euforia de la fiesta por la segunda estrella.

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