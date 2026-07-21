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El mensaje de unidad nacional de Marcos Llorente tras ganar el Mundial: "Etiquetas, ideologías, peleas..."

Marcos Llorente, en la previa de un partido de España en el Mundial
Marcos Llorente, en la previa de un partido de España en el Mundial. Europa Press
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Marcos Llorente aboga por la unidad. Dos días después de proclamarse campeón del mundo con España y apenas unas horas más tarde de festejarlo por todo lo alto en Madrid, el lateral ha publicado un mensaje a través de sus redes sociales reivindicando la unión de todo un país que, durante algo más de un mes, luchó en una misma dirección.

"Qué bonito que, en una época en la que parece que hacen todo lo posible por dividirnos, enfrentarnos y mantenernos discutiendo por cualquier cosa, lleguen once personas corriendo detrás de un balón para recordarnos quiénes somos" ha escrito el futbolista a través de las redes sociales.

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"Durante unas semanas han desaparecido las etiquetas, las ideologías y las peleas. Solo ha quedado una país unido, celebrando, sufriendo y emocionándose junto. Qué maravilla ver una España así, aunque solo sea por un rato. No somos conscientes de que somos el puto mejor país del mundo. ¡Viva España!", agregó.

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El Mundial de Marcos Llorente

Junto al texto ha incluido varias fotografías, arrancando con una en la que aparece sin camiseta celebrando el título en el autobús descapotable junto a Álex Baena y Marc Pubill, compañeros en el Atlético de Madrid. También aparece en otras instantáneas con su familia, con su hijo, con miembros del cuerpo técnico y compañeros, presumiendo de vino y champagne y hasta colocando sus famosas gafas amarillas al trofeo del Mundial.

Un Mundial que, en lo meramente personal, no ha sido sencillo para Llorente. Arrancó como titular ante Cabo Verde y salió de inicio también ante Uruguay en la tercera jornada, pero Pedro Porro le arrebató el sitio en los partidos más importantes del torneo. Aún así, el jugador atlético mostró su felicidad por ver el rendimiento de Porro, con quien ha tenido una relación especial.

Marcos Llorente durante el España - Cabo Verde del Mundial 2026
Marcos Llorente durante el España - Cabo Verde del Mundial 2026. Cordon Press
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