Baena volvió a sacar la bandera atlética y Pubill, una bufanda

Los cuatro jugadores del Atlético que quedan señalados en Argentina

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La celebración de España ha tenido un toque muy rojiblanco. El Atlético de Madrid era el club con más jugadores en la final del Mundial 2026 y el triunfo de la selección española ante Argentina ha dejado cuatro campeones colchoneros. Entre ellos, un Álex Baena que, tras su polémico saludo a Pedro Sánchez, no ha dudado a la hora de lucir los colores de su equipo.

Durante el paseo en autobús por las calles de Madrid, Baena ha sacado una bandera de España con el escudo del Atlético. La colocó en la parte delantera de ese autobús y no dudó a la hora de que sus compañeros Marcos Llorente y Marc Pubill se unieran a la foto.

Pero no sólo eso, sino que invitaron a Rodrigo Hernández a posar con ellos. Y el centrocampista, que pasó por las categorías inferiores y por el primer equipo del Atlético, no dudó a la hora de unirse a una instantánea muy rojiblanca que el propio Baena compartió luego por sus redes sociales. Todo ello en un verano en el que han sonado rumores de una posible incorporación tanto al propio cuadro rojiblanco como al Real Madrid.

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Fabián Ruiz quita la bandera del Atlético de Madrid

Eso sí, a Fabián Ruiz no le gustó demasiado ver esa bandera atlética en la zona frontal del autobús y, cuando la presenció, la quitó de manera inmediata. Todo en tono de buen rollo y entre risas, eso sí, devolviéndosela a un Baena que no dudó en volver a colocarla.

Además, Marc Pubill también se puso una bufanda del Atlético durante la celebración de España, recordando a lo que hizo Fernando Torres en aquel festejo de 2010, con la copa del mundo en sus manos.