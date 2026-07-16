Javi Rayo 16 JUL 2026 - 00:45h.

El Atlético contará con una nutrida representación de futbolistas en la final del Mundial

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España y Argentina jugarán la final del Mundial del próximo domingo pero habrá un club que esté muy, pero que muy presente: el Atlético de Madrid. Se puede decir que el conjunto rojiblanco es el gran vencedor del Mundial a nivel de clubes puesto que ningún otro club del mundo tendrá más futbolistas en la ansiada final. Hasta diez futbolistas colchoneros podrán tener minutos en el partido.

Habrá diez jugadores del Atlético de Madrid

Además lo harán, casi, en igualdad de condiciones. Seis atlético defenderán a Argentina en la final y cuatro harán lo propio por España. Julián Álvarez, Giuliano Simeone, Nico González, Juan Musso, Nahuel Molina y Thiago Almada representarán a la albiceleste en la final del próximo domingo en Nueva York. Álex Baena, Marcos Llorente, Marc Pubill y Álex Grimaldo buscarán ser campeones del mundo con España. Pocas cosas seguras hay en esta vida pero que que varios jugadores del Atlético serán campeones del mundo el próximo domingo es una de ellas.

De los diez futbolistas del Atlético, ocho de ellos han tenido minutos con sus Selecciones. Los dos únicos futbolistas que aún no han debutado son Álex Grimaldo, incapaz de quitar del puesto de titular a Marc Cucurella y Juan Musso, tercer portero de la Selección de Argentina. Igualmente, aunque no jueguen minutos, serán proclamados campeones del mundo en caso de que sus selecciones salgan ganadoras.

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Diez jugadores de un mismo equipo en una final del Mundial. Una prueba más de la magnitud que ha alcanzado el proyecto deportivo del Atlético de Madrid -con el Cholo Simeone a la cabeza- en los últimos años y que podrá dar todavía un salto más tras la compra del club por parte de Apollo.