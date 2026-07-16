Alberto Cercós García 16 JUL 2026 - 00:18h.

Lionel Scaloni habla tras pasar a la final y ya piensa en ganar a España

La batalla del Inglaterra - Argentina, en números: más de una veintena de faltas, tarjetas y múltiples tanganas

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Argentina ya está en la gran final del Mundial después de superar a Inglaterra en unas semifinales de máxima intensidad, en un encuentro en el que la selección dirigida por Lionel Scaloni volvió a demostrar su capacidad para competir en los momentos de mayor exigencia. La Albiceleste supo resistir el empuje de los ingleses, golpeó cuando tuvo sus oportunidades y acabó sellando un billete para la pelea por el título. Ahora, el último obstáculo será España, que espera en una final con aroma a clásico del fútbol internacional y que enfrentará a dos de las selecciones que mejor rendimiento han ofrecido a lo largo del campeonato.

El choque entre Argentina e Inglaterra respondió a las expectativas de una eliminatoria de máximo nivel. El conjunto sudamericano tuvo que emplearse a fondo para contener las acometidas inglesas y remontar el choque en los últimos minutos, mostrando una enorme solidez defensiva y un compromiso colectivo que volvió a marcar la diferencia. La entrega de todos los futbolistas, tanto en labores ofensivas como defensivas, permitió a los argentinos controlar los momentos decisivos del encuentro y certificar una clasificación muy celebrada por jugadores, cuerpo técnico y aficionados. El triunfo mantiene vivo el sueño de conquistar un nuevo Mundial y prolonga la extraordinaria trayectoria de un grupo que ha convertido el sacrificio y la unión en sus principales señas de identidad.

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Lionel Scaloni tiene las cosas claras con su equipo

Nada más terminar el partido, Lionel Scaloni compareció ante TVE para compartir su emoción y destacar el valor del trabajo realizado por su equipo. "Sin palabras. Una alegría a nuestro país y nuestra gente. El otro día dije que este grupo no deja de sorprenderme. Vamos a intentar ganar y dejarlo todo. Después de esto es difícil que la gente entienda lo que demuestran estos jugadores. No es arrogancia, somos únicos. De corazón. Esta gente nos llevó hoy a ganar el partido", afirmó el seleccionador argentino visiblemente emocionado tras sellar el pase a la final. Además, quiso explicar cuál es la filosofía que ha llevado a la Albiceleste hasta el último partido del torneo: "La camiseta, dar todo hasta el final, no guardarse nada. Han demostrado que lo sienten como uno más. Contentísimo".

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Con el pase ya asegurado, Argentina centra toda su atención en la gran final frente a España, un duelo que decidirá al nuevo campeón del mundo. Scaloni dejó claro que, tras superar un exigente compromiso ante Inglaterra, el objetivo pasa por culminar el trabajo con el título. La selección argentina buscará mantener la intensidad, el compromiso colectivo y el espíritu competitivo que la han llevado hasta aquí, mientras que España intentará confirmar el excelente nivel mostrado durante el campeonato. Todo está preparado para una final de enorme expectación en la que Argentina tratará de convertir el esfuerzo de todo un torneo en un nuevo éxito mundial.