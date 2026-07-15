Lucas Gatti 15 JUL 2026 - 23:48h.

Así jugaron los hombres de Lionel Scaloni y Thomas Tuchell

La polémica pancarta de Lo Celso tras la remontada ante Inglaterra: "Las Malvinas son argentinas"

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En el estadio de Atlanta, con más de 68 mil espectadores y un ambiente caliente, Argentina dio vuelta un resultado adverso, y es nuevamente finalista de un mundial. La selección sudamericana comenzó con el dominio de la pelota ante la presión asfixiante de su par británica. Los primeros minutos fueron muy cortados, con faltas recurrentes. Luego, se transformó en un juego parejo, no se sacaron ventajas en el primer tiempo. Un poco mejor el elenco europeo, con dos aproximaciones de gol en las que tuvo que intervenir el Dibu Martínez. Argentina apenas tuvo un disparo de Enzo Fernández, el que más buscó el gol.

En el complemento, la Scaloneta arrancó un poco mejor. Adelantó sus líneas y tuvo el control de la pelota. Contó con dos situaciones de Julián Álvarez, que hizo reaccionar a Pickford. A los 55´, Inglaterra abrió el marcador tras una jugada colectiva que empieza Kane, centro desde la derecha de Rodgers y la empujó Gordon bajo los tres palos. El empate llegó por intermedio de Enzo Fernández, que siempre marca goles importantes. De tanto probar con remates de afuera del área, logró marcar el suyo y hacer delirar al público argentino. En la última del encuentro, Lautaro Martínez de cabeza tras un centro de Messi puso cifras definitivas. De tanto ir a buscar el triunfo, la Albiceleste lo ganó con carácter, autoridad y personalidad, sin haber jugado bien.

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El uno por uno de Argentina

E. Martínez (6): mucho juego con la pelota en sus pies. Fue salida constante, ante la presión de los delanteros rivales. Resolvió bien. Tuvo dos salvadas de gol en el primer tiempo. No pudo hacer nada en el gol de Inglaterra.

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N. Molina Lucero (4): Pasó continuamente al ataque. Armó un tándem con Messi y Simeone por ese sector para el armado de jugadas. Tuvo fallas en defensa que Argentina pudo haber pagado caro. En el complemento, perdió el mano a mano con Spence cuando pasó al ataque.

C. Romero (7): Firme en la recuperación de la pelota. No cometió errores. Controló a Kane y se interpuso en varias ocasiones. Seguro en la salida limpia.

L. Martínez (7): Sobrio y seguro para marcar. Preciso con la pelota para una salida limpia desde el fondo.

N. Tagliafico (4): Le tocó marcar a Rogers en el sector derecho de la ofensiva inglesa, que fue por donde más atacó Inglaterra. Por momentos ganó el duelo, en otros le costó marcarlo.

G. Simeone (6): Muy enchufado, pasando al ataque por la banda derecha. Por momentos, le ganó el mano a mano a Spence. Disputó cada pelota como si fuera la última. Buen primer tiempo del hijo del Cholo.

L. Paredes (4): manejó la pelota en la mitad de cancha y, por ende, los tiempos de la ofensiva. Lento en los pases e hizo previsibles las jugadas. No erró ningún pase, pero hizo lento la ofensiva.

E. Fernández (8): Probó desde afuera del área en la situación mas clara para Argentina en la primera etapa. Fue el único que probó con disparos a distancia y así convirtió el empate. Siempre fue para adelante. La figura del partido. Siempre buscó el gol con remates de afuera del área.

E. Mac Allister (7): Pases correctos y simples. Presión para recuperar la pelota. Le faltó confianza para rematar de afuera del área. Tuvo el empate, pero el palo derecho se lo impidió. Su juego fue de menor a mayor.

L. Messi (6): Sufrió la marca constante de los volantes ingleses y no pudo meterse en partido. Lo marcaron escalonadamente. Tuvo que bajar hasta el circulo central para recibir la pelota. No tuvo un buen primer tiempo. Apareció a cuenta gotas en el segundo.

J. Álvarez (7): Estuvo sólo en la delantera. Le faltó un socio para armar juego. Cada vez que tuvo la pelota, tuvo que retroceder para encontrar a un compañero. Sin embargo, se las rebuscó para tener dos chances claras de gol en el complemento.

Nicolás González (6): Ingresó por Paredes. Entró muy bien, participativo. Se paró por la izquierda de la ofensiva. Tuvo el empate con un cabezazo que sacó Pickford.

R. De Paul (6): Entró por Simeone. Fue muy importante su ingreso para levar al equipo hacia adelante.

N. Otamendi: Ocupó el lugar de Lisandro Martínez.

G. Montiel (5): Reemplazó a Molina. Se paró de wing derecho con la idea de enviar centros. El ataque argentino en su mayoría fue por derecha.

Lautaro Martínez (8): sustituyó a Tagliafico. Jugó 10 minutos, pero en la única que tuvo, marcó el 2-1 en la posición de centrodelantero.

El uno por uno de Inglaterra

J. Pickford (5): Tocó muy poco el balón en el primer tiempo, apenas una vez en una ocasión como salida. En el segundo tiempo, sacó un cabezazo de González, y otro de Mac Allister. Fue una de las figuras de Inglaterra, aunque no pudo hacer nada en los dos tantos argentinos.

D. Spence (7): Tuvo la difícil misión de controlar a Simeone. Pero se proyectó continuamente para generar juego por izquierda. Cortó un avance claro de Simeone.

M. Guehi (6): Sacó de arriba todo lo que pudo. Se complementó bien con su compañero de zaga Stones.

J. Stones (5): Fue el primer central que ordenó la defensa. Se encargó de la recuperación de la pelota y la marca rígida a Messi. Controló a Álvarez. Precisó con la pelota en los pies, pero no pudo tapar a Lautaro para el 1-2.

R. James (6): Fue salida constantemente por la derecha. Se asoció a Rogers para generar juego. Recibió muy solo la pelota en algunos momentos. Tuvo una ocasión de gol con un disparo que contuvo bien Martínez.

E. Anderson (7): Mucha participación en la mitad de cancha en el doble cinco junto a Rice. Manejó la pelota. Se movió de un sector al otro. Bien físicamente. Fue lo mejor de Inglaterra. Luego, sintió el cansancio.

D. Rice (8): Le tocó marcar a Messi y lo hizo bien cuando el capitán argentino se tiraba por la derecha. En el mejor momento de Argentina, despejó todo lo que cayó en el área. Una de las figuras del partido. Fue el termómetro del equipo. Su salida perjudicó al equipo.

A. Gordon (7): Poca participación con la pelota. Mucho esfuerzo para presionar bien arriba. Corrió bastante. Marcó en la primera que tuvo tras un centro de Rodgers.

J. Bellingham (5): Pidió la pelota e hizo jugar a su equipo. Todo pasaba por él. En el segundo tiempo, desapareció. Cuando su seleccionado mas lo necesito, no apareció.

M. Rogers (7): Fue muy importante por derecha para ganarle en el cara a cara a Tagliafico. Fue la clave del ataque ingles por su velocidad y desequilibrio.

H. Kane (7): No generó ni tuvo una chance de gol. Bien marcado por Romero y Licha Martínez. Por este motivo, tuvo pasó a jugar de engancha, bajó hasta la mitad de cancha para recibir la pelota. A través de él, nació el primer gol de su selección.

Konsa: Fue el primer cambio por Gordon. Disputó pocos minutos.

Burn: Ingresó por James.

O´Reilly: Ingresó por Rice.

Toney: Entró por Stones.

Rashford: Reemplazó a Spence.