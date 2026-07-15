Pablo Sánchez 15 JUL 2026 - 19:31h.

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Rodri está dando mucho que hablar en este Mundial. El fútbol de la selección pasa por sus botas y está encandilando al mundo con su magia. El foco del jugador del Manchester City está puesto ahora en la gran final, aunque su nombre sigue dando vueltas en un mercado que ganará en intensidad una vez concluya el torneo. El mediocentro sonó para equipos como el Real Madrid hace varias semanas, durante la pelea por la presidencia del club entre Florentino Pérez y Enrique Riquelme. El transcurrir del tiempo diluyó esta posibilidad, aunque puede que no sea así.

Tal y como adelanta Pacojo en Ser Deportivos, todo hace indicar que el interés del Real Madrid en Rodri sigue activo. Habrá que ver qué sucede tras el Mundial, pero la información que avanza señala que el conjunto blanco podría seguir peleando su fichaje en el segundo tramo del mercado estival.

Rodri, exultante tras ganar a Francia

Rodrigo Hernández, capitán de la selección española, explicó este martes, tras clasificarse para la final del Mundial 2026 con una victoria por 0-2 contra Francia, que los jugadores tienen ahora “el partido más importante” de su “vida” en el duelo decisivo que los enfrentará el próximo domingo ante Argentina o Inglaterra.

“Muy contento, muy orgulloso, sobre todo de mi equipo, de mi país, lo que representa esto para nosotros. Tenemos que descansar y recuperar bien porque enfrente tenemos seguramente el partido más importante de nuestra vida. Descansar y un grandísimo partido”, expresó en declaraciones a ‘TVE’ al término del encuentro.

“Ha sido un partido tremendamente exigente, donde necesitamos de todos, de la ayuda tanto Fabián como Dani Olmo han estado sensacionales ayudándome en el mediocampo contra un equipo muy físico. Ha sido un partido muy completo de todos”, añadió.

Rodrigo explicó que el objetivo era “anular un poco al rival”. “Era llevar el equipo y el partido a nuestro terreno. El equipo ha estado excepcional, anulando completamente a sus jugadores, la presión tras pérdida ha sido impresionante…”, expuso.