Fran Duarte Madrid, 15 JUN 2026 - 22:45h.

Rodri ha sido muy contundente criticando el sistema de juego de Cabo Verde para intentar justificar el frustrante empate en el debut de España

La afición de España se suma a la decepción tras el debut y pide cambios: “Si esto nos pasa con Cabo Verde…”

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Otro Mundial más que España no gana en su primer partido. Con el empate ante Cabo Verde ya es casi una maldición lo de no poder estrenarse con victoria en el torneo internacional más importante del fútbol. Los jugadores de la Selección Española se chocaron de lleno contra el muro caboverdiano y más concretamente contra Vozinha, el héroe bajo los palos de Cabo Verde. Un resultado amargo para la Selección y que algunos jugadores, como Rodri, han tratado de justificar.

Rodri y De la Fuente se excusan en el estilo defensivo de Cabo Verde

El centrocampista y capitán de la Selección apuntó al sistema de Cabo Verde como el principal responsable del empate. El jugador del Manchester City no se escondió cuando le preguntaron por el estilo del rival. “Así juegan, no pasan del centro”, ha comentado Rodri a los micrófonos de RTVE tras el pitido final. “Al final no pudo ser y poco que reprochar. Sabíamos que era un partido de paciencia. Muy rápido se han metido atrás. Hemos generado, no hemos podido meter. Al final es difícil contra un equipo tan físico y replegado. Lo positivo es que apenas nos han creado nada y a intentar mejorar de cara a gol”.

Una explicación que va en la misma línea que la del seleccionador. Para Luis de la Fuente la labor defensiva del rival ha sido fundamental y no tiene nada que reprochar a sus jugadores. “Ellos son un equipo muy organizado, hemos visto desde el primer momento que estaban los diez defensores al borde del área, es difícil generar así. Quizás ha faltado circulación, pero cuando no quiere entrar, no quiere entrar. Hay que seguir así, sabemos que esto es muy difícil y son partidos que cuesta mucho ganar”.

Unas declaraciones que contrastan con el sentir de la afición. Desde ElDesmarque pudimos hacer una encuesta nada más pitar el final del encuentro y muchos aficionados señalan que si este empate ha sido complicado contra Cabo Verde, a priori una selección de mucho menor nivel que España, qué va a pasar cuando toque jugar contra otras selecciones favoritas.