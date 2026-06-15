Basilio García Sevilla, 15 JUN 2026 - 20:33h.

El jugador palaciego del FC Barcelona no estuvo nada bien y surgieron las comparaciones

Gavi vs. Pablo Fornals; los números de la decisión de De la Fuente

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El debut de España en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá ha sido un fiasco de orden mayor. No ha sido capaz de pasar del empate a cero ante Cabo Verde, una debutante en una cita mundialista que tejió un entramado defensivo que los de Luis de la Fuente no pudieron desarmar en todo el encuentro. La gran novedad en el once fue la inclusión de Gavi para jugar por la banda, y el partido del jugador de Los Palacios fue francamente malo, lo que ha desatado al beticismo para reivindicar a Pablo Fornals.

Desde que De la Fuente ofreció la lista definitiva, se estimó rápidamente que el castellonense se había quedado fuera del Mundial para dar entrada a Gavi. Aunque no son exactamente el mismo perfil, los aficionados del Real Betis Balompié criticaron de forma furibunda la decisión del riojano, que optó por un jugador que había pasado buena parte de la temporada lesionado, en lugar de uno de los mejores del equipo de Manuel Pellegrini.

En el debut mundialista, Gavi, canterano bético por cierto, no ha estado nada bien. Las estadísticas le desnudan. Cero disparos a puerta, cero pases clave, cero regates, cero centros exitosos y diez pérdidas de balón. Rápidamente, han salido decenas de aficionados verdiblancos acordándose de Pablo Fornals y la decisión de sacarlo de la lista de España justo en la definitiva. “1 tiro a puerta a cabo verde en 20m y él en casa, no sabes lo que tienes hasta que lo pierdes...”, publicaba uno con una foto de la camiseta de Fornals de la selección; “ridículo de la España de Pedri contra Cabo Verde con Fornals en su casa”; “¿Os imagináis a Fornals haciendo este partido hoy? Yo no”; “Y Fornals en su casa…. Jajajajajaja el chiste se cuenta solo”, fueron algunas de las reacciones.

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