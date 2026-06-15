La imagen que resume el debut de España: así acabó Luis de la Fuente con un cambio de look en el minuto 80

Fran Duarte Madrid, 15 JUN 2026 - 19:59h.

Luis de la Fuente ha sufrido mucho en el debut de España contra Cabo Verde y ha acabado quitándose la corbata

Quién es Vozinha, el portero de 40 años de Cabo Verde que ha dado una exhibición contra España

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El ansiado debut de España no ha sido como esperábamos. La Selección Española, pese a ser claramente superior a Cabo Verde, no ha hecho más que enfrentarse a Vozinha, el muro caboverdiano que se ha hecho enorme durante todo el encuentro y que ha sido imposible de superar por los jugadores de La Roja.

La Selección que llegaba como la gran favorita debería haber goleado a Cabo Verde y, aunque no ha sufrido en defensa, no ha podido abrir la lata contra el equipo caribeño yéndose con un amargo empate a cero en la puesta de largo de España en el Mundial. Un resultado que seguro no ha gustado a Luis de la Fuente que ha acabado muy frustrado al final del partido.

El sufrimiento de Luis de la Fuente por las ocasiones falladas

De hecho, el seleccionador ha dejado una imagen poco habitual en él. El de Haro casi siempre va vestido con traje completo en las grandes citas y hoy, durante el debut de España en Atlanta para este Mundial, no ha sido menos. Luis ha aparecido en el banquillo con un traje completo con corbata incluida y, a medida que iban pasando los minutos y la Selección iba fallando oportunidades, al final ha acabado quitándose la corbata de la presión que le hacía en el cuello. Una imagen curiosa que define a la perfección el sentir de toda España con este primer partido del que se esperaba mucho más de la Selección.

Pese a que todos contaban con los tres puntos, cabe recordar que en el Mundial de 2010 de Sudáfrica la Selección comenzó con una derrota el torneo para acabar ganándolo. Esta vez no es una derrota, es un empate que deja la fase de grupos más difícil de lo que se esperaba, pero con muchas opciones todavía de pasar a los dieciseisavos.