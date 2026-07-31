José Mourinho confirma la lesión de Huijsen y dos salidas del Real Madrid en una lista con Carlos Espí

Joaquín Anduro 31 JUL 2026 - 13:37h.

La convocatoria de José Mourinho para el partido del Real Madrid ante la Fiorentina

Mastantuono seguirá las órdenes del Real Madrid y la Serie A empieza a ser una opción factible

Compartir







El Real Madrid se enfrentará a la Fiorentina en el siguiente amistoso de la pretemporada después de superar al Alcorcón a puerta cerrada y al Leganés esta misma semana en Valdebebas. José Mourinho ha ofrecido su convocatoria en la que se ha caído Dean Huijsen por una lesión que ya le había sacado del entrenamiento de este viernes y en la que está Carlos Espí, pero no los dos próximos jugadores que apuntan a dejar la casa blanca.

El delantero valenciano se estrena en una lista merengue apenas unas horas después de que se anunciase su fichaje tras pagar la cláusula de rescisión de 25 millones de euros al Levante. Este viernes por la mañana ha tenido su primera toma de contacto en la Ciudad Deportiva de Valdebebas con los que serán sus nuevos compañeros y ya formará parte de la expedición madridista.

PUEDE INTERESARTE José Mourinho ya tiene a su nuevo delantero: el precio del fichaje de Carlos Espí y su extenso contrato

También ha entrado en la lista de José Mourinho Denzel Dumfries, que se ha incorporado más tarde después de su participación con los Países Bajos en el Mundial 2026, donde alcanzaron los dieciseisavos de final. El neerlandés vio el choque ante el Leganés desde la grada y se une a una gran cantidad de canteranos que estarán presentes para poder completar la citación del técnico portugués.

Entre las ausencias, Dean Huijsen se ha sumado a la lista de lesionados por unas molestias físicas que le han llevado a entrenarse este viernes en el interior de las instalaciones sin que el club haya explicado el alcance real de esta dolencia. El central malagueño se une a Rodrigo, Éder Militao, Raúl Asencio y Ferland Mendy, bajas junto a los mundialistas que alcanzaron al menos los octavos, con Vinicius, Bernardo Silva y Brahim preparados para reincorporase la próxima semana. Antonio Rüdiger tampoco estará disponible al haberse incorporado recientemente a la dinámica.

Las otras dos principales novedades de la convocatoria del Real Madrid están en las dos ausencias que avanzan las dos más que posibles salidas en la plantilla. Una de ellas es la de Franco Mastantuono, que cuenta con el interés de varios equipos de la Serie A y podría salir cedido para seguir fogueándose en Europa.

PUEDE INTERESARTE La lesión de Raúl Asencio altera los planes del Real Madrid y complica su salida en este mercado

El otro nombre es el de Gonzalo García, con su marcha cerrada al Fulham de Álvaro Arbeloa por 40 millones de euros a cambio del 70% de los derechos del ariete madrileño. La marcha del punta, que había dejado buenas sensaciones en esta pretemporada, ha estado vinculada a la llegada de Carlos Espí aunque el club se guarda el poder recuperarle para el futuro, tal y como ha sucedido con varios canteranos en los últimos tiempos.

Convocatoria del Real Madrid ante la Fiorentina

Porteros: Andriy Lunin, Sergio Mestre, Javi Navarro.

Defensas: Denzel Dumfries, Trent Alexander-Arnold, Álvaro Carreras, Lamini Fati, Joan Martínez, Jesús Fortea, Mario Rivas, Aimar García.

Centrocampistas: Eduardo Camavinga, Fede Valverde, Arda Güler, Jorge Cestero, Diego Lacosta, Alexis Ciria.

Delanteros: Endrick, Carlos Espí, Daniel Yáñez, Jacobo Ortega.