Álvaro Borrego 31 JUL 2026 - 13:10h.

El Betis reconoce que sigue siendo una opción, aunque "muy difícil", y niegan cualquier tipo de acuerdo (aún) para su fichaje

Raskin sigue entre los favoritos del Betis, que maneja otras alternativas

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La dirección deportiva del Real Betis centra sus esfuerzos en la llegada de un centrocampista y un delantero, aunque las exigencias del límite salarial, a expensas de concretar alguna venta más, condicionan en buena medida los movimientos del club. Para la parcela ofensiva la entidad se mueve con cierta paciencia, supeditado a un mercado que se mantiene inflado, con clubes pagando por un valor muy por encima del real, mientras que para la zona de máquinas Manuel Pellegrini ha solicitado un perfil de corte más defensivo, más allá de lo que pueda ocurrir con Dani Ceballos. En esa terna de candidatos se mantiene vigente el nombre de Sofyan Amrabat, decidido a salir del Fenerbahce, aunque su regreso es verdaderamente complejo.

Y es que a pesar de lo publicado este jueves desde el país otomano, las fuentes consultadas por este periódico niegan que haya ningún tipo de acuerdo referente a los términos personales de un posible contrato con Sofyan Amrabat, más allá de que el centrocampista no rehúya de la posibilidad de regresar a Heliópolis. Desde el Real Betis sí que admiten que es una opción que sigue sobre la mesa, que conoce la casa y cuenta con el beneplácito de Manuel Pellegrini, pero insisten en que se trata de una operación "muy difícil", pese a que ni mucho menos lo dan por "descartado".

Como describe el titular de esta noticia, el Real Betis reconoce su deseo de concretar el fichaje en propiedad de Sofyan Amrabat, aunque para que ello se dé deberían unirse antes muchos puentes. De un lado está la parte intangible. Manuel Pellegrini ha trasladado su necesidad imperiosa de acudir al mercado en busca de un mediocentro posicional, con carácter defensivo, y antes de concluir la temporada dio su consentimiento al club para negociar con el Fenerbahce. Una declaración de intenciones puesta en conocimiento tanto de sus representantes como del jugador, quien también está en predisposición de continuar. Amrabat está contento en Sevilla y ser indiscutible en un proyecto Champions es un atractivo puesto sobre la mesa. Todas las partes tienen sintonía para que así sea y antes de terminar el curso así lo hablaron internamente, pero en este caso con la apetencia solo no basta. El escenario es mucho más complejo y va mucho más allá de eso.

Sofyan Amrabat tiene contrato con el Fenerbahce hasta junio de 2028 y los turcos prefieren recuperar parte de lo invertido hace dos veranos, cuando pagaron 12 millones a la Fiorentina por su traspaso. Y ahí es donde entra en juego el papel del propio futbolista, dado que sin su ayuda será materialmente imposible que se pueda llevar a cabo. El club necesitaría que el futbolista presione para que el Fenerbahce rebaje sus pretensiones, habida cuenta que en Heliópolis tienen absolutamente claro que no se hará un gran desembolso por su fichaje en propiedad.

En el supuesto de que eso ocurriera así, Amrabat también debería hacer un esfuerzo en términos personales, dada la imposibilidad del Real Betis de asumir su salario, que allí ronda los ocho millones brutos por temporada. Conviene recordar que en la cesión de esta temporada la entidad ha asumido únicamente el 25% de su ficha. La hoja de ruta del Real Betis pasaría por 'compensarle' con un contrato largo, con el propósito de reducir la amortización anual a cambio de darle estabilidad con una vinculación duradera, práctica que ya se ha repetido en varias negociaciones. Es decir, un sueldo a la altura pero a pagar en más años.

Todas estas aristas la convierten en una operación verdaderamente compleja, que en ningún caso se resolverá pronto y que necesitaría de la presión, predisposición o colaboración de todas las partes para que pudiera llevarse a cavo. Es una opción más sobre la mesa, pero todo debe producirse en un contexto viable para los criterios económicos del Real Betis. Mientras tanto, el club maneja varias alternativas atractivas, especialmente la de Nicolas Raskin, un futbolista que encandila a la dirección deportiva, con un salario menor al del marroquí, aunque el Rangers pretenda una cantidad importante para salida, o perfiles algo más asequibles como el de Emi Martínez, del Palmeiras.