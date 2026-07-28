Álvaro Borrego Sevilla, 28 JUL 2026 - 12:25h.

El club monitoriza perfiles de equipos grandes de Europa, aunque será cuestión de paciencia

El plan del Betis para fichar al delantero

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Sin prisa, pero sin pausa. Con el mercado de salidas activado, la dirección deportiva del Real Betis se centra actualmente en la contratación tanto de un nuevo centrocampista, donde Nicolas Raskin -como contamos en ElDesmarque- es una de las opciones mejor colocadas, como de un nuevo delantero, una figura que podría retrasar su llegada... para cazar la mejor opción. Su deseo pasa por firmar un ariete de garantías, contrastado y con capacidad de ofrecer rendimiento inmediato. Para esta posición el club trabaja con altura de miras, sondeando opciones que no solo dosifiquen los esfuerzos del colombiano, sino que tenga la calidad suficiente como para incluso pelear la titularidad o poder llegar a coincidir con el cafetero. Un perfil algo más rematador, más directo, con cierta capacidad de revalorización, aunque sin descartar ninguna otra opción que pueda ponerse a tiro... Pero sobre todo, un jugador que quiera encontrar en Heliópolis el contexto inicial para relanzar o asentar su carrera.

Porque si algo tienen claro en el Real Betis es que, por el momento, no caerán en la inflación existente en el mercado de delanteros. La contratación de un nuevo punta en Europa está realmente cara y es que solo basta con mirar movimientos como los de Carlos Espí (25 millones a la Premier) o el de Álvaro Rodríguez (el Bournemouth pago 27 kilos) para comprender que no es el mejor momento para pujar por un '9'. Sin ir más lejos, el FC Cincinnati ha solicitado 20 millones por la salida de Kevin Denkey, una cantidad inasumible para el club a estas alturas.

Es por ello que en el Betis observan el mercado, tocan, preguntan y siguen con atención cualquier oportunidad, pero sin caer en ninguna puja que pudiese aumentar considerablemente alguna operación. La intención del conjunto de La Palmera no es otra que esperar su momento, moviéndose con paciencia y con especial atención a cualquier movimiento de perfiles de equipos top, donde el overbooking en esa posición hará que con el tiempo se vayan destensando las exigencias. Los pasos a seguir pasan por encontrar una fórmula similar a la que tan bien funcionó con Antony, con futbolistas con experiencia en grandes ligas de Europa pero con una situación especial.

Uno de los nombres que casa con este perfil es el de Joshua Zirkzee, por quien el Manchester United pagó 42 millones hace dos temporadas. El delantero de 25 años, internacional por Países Bajos, busca una salida durante este mercado, dado que con Cunha y Sesko no tendrá mucha continuidad. Además, los red devils están en negociaciones para firmar a Ollie Watkins. Los británicos parecen estar en disposición de negociar una cesión que incluya una opción de compra, aunque en este tipo de negociaciones se deben dar muchos condicionantes. Por ejemplo, que el futbolista tense la cuerda y rechace otras ofertas, como en su día hizo Antony, y que otros grandes dejen de lado la puja, siendo la Juventus uno de los interesados. Un jugador al que por cierto el club vigila desde hace mucho tiempo.

La entidad mantiene la hoja de ruta prestablecida en mercados anteriores. Los perfiles están claros y la escala de prioridades también, con nombres sabidos por todos y otros tantos que aún no se han filtrado, pero el Real Betis ya ha demostrado en otros casos que para firmar a futbolistas de cierto nivel (Antony, Fran García, Cucho o Amrabat) resulta clave guardar las composturas con paciencia y esperar el momento clave para acelerar la operación. La dirección deportiva sabe que tiene el deber de acertar en esta posición y no se lanzará ninguna moneda al aire, por lo que no quiere apresurarse ni mucho menos en un mercado que todavía consideran inflado. Por poner un ejemplo, 12 de los 15 fichajes más caros realizados este verano se han pagado por encima del valor de mercado de los futbolistas.

Zirkzee es uno de los ejemplos que se han monitorizado en el Real Betis, pendiente a alguna posible oportunidad de mercado como la suya o la de Marc Guiu (Chelsea) Futbolistas curtidos en el día a día de un vestuario élite, pero con necesidad de relanzar sus carreras en un club de un perfil algo menor. Sus perfiles gustan, sus condiciones se adaptan a lo solicitado por Manuel Pellegrini y en el Betis están atentos a posibles movimientos a su alrededor que permitan acceder a ellos sin un sobrecoste innecesario.

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De igual manera, en la dirección deportiva verdiblanca valoran otros nombres como el de Igor Matanovic, que vive una situación semejante a los anteriormente mencionados, siendo actualmente el valor de las peticiones de su club muy superior al que realmente podría tener hace apenas unos meses. Kevin Denkey es otro de los perfiles que gusta, pero los 20 millones que solicita el Cincinnati lo convierten en una opción verdaderamente compleja. Movimientos y nombres sobre una mesa que exige paciencia para no cometer errores ni pagar por encima de lo recomendado.