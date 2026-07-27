Basilio García Sevilla, 27 JUL 2026 - 14:48h.

El equipo estará en la Costa del Sol hasta el 1 de agosto

Horas intensas en torno a Nelson Deossa: "Aquí se lucha hasta el final"

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El Real Betis Balompié inicia este lunes una nueva fase de su pretemporada, con una segunda concentración estival que se desarrollará en Marbella, lugar predilecto de Manuel Pellegrini al que se desplaza el equipo cada año desde que el chileno es su entrenador.

El técnico verdiblanco se lleva a la Costa del Sol a 30 futbolistas, en una convocatoria en la que destaca el regreso de Álvaro Fidalgo, el primero de los tres mundialistas que se incorpora el grupo tras disfrutar de sus vacaciones. Por el contrario, es baja en este periodo Diego Conde, que se queda en Sevilla para comenzar con la recuperación de la luxación en el hombro izquierdo que sufrió en el amistoso del pasado sábado ante el Granada CF. El ucraniano Yan Zhuravskyi, que este martes cumple 17 años, ocupará su lugar como tercer portero.

Sí viajan a Marbella hombres como Isco Alarcón, Antony, Ez Abde o Aitor Ruibal, con los que se está teniendo especial cuidado por su estado físico. Los dos últimos no viajaron a Alemania, por lo que se les adivina una evolución en su recuperación.

Además, también estará Nelson Deossa, que sigue participando con normalidad en la dinámica del Betis pese a que su salida al Vasco da Gama se da por cercana desde hace tiempo. En total, han pasado el corte hasta nueve futbolistas con dorsal del filial, en los que se incluye a Manu González, Ángel Ortiz y Pablo García.

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En esta concentración, el equipo verdiblanco jugará ante el Olympique de Lyon el proximo miércoles 29 de julio, cerrando el periodo con otro amistoso ante el UD Almería el 1 de agosto, tras el que regresarán a Sevilla. Los dos partidos de jugarán en La Línea de la Concepción.

La convocatoria del Betis para Marbella

Porteros: Álvaro Valles, Manu González y Yan.

Defensas: Bellerín, Ángel Ortiz, Marc Bartra, Natan, Diego Llorente, Valentín Gómez, Emmanuel, Junior Firpo y Fran García.

Centrocampistas: Álvaro Fidalgo, Gnangoro, Facundo Bernal, Pablo Fornals, Marc Roca, Isco, Iván Corralejo, Rica, Iker Losada y Nelson Deossa.

Delanteros: Antony, Gonzalo Petit, Morante, Rodrigo Riquelme, Pablo García, Ez Abde y Aitor Ruibal.