María Trigo 25 JUN 2026 - 09:21h.

El jugador del Betis marcó su primer tanto con la selección y habló de la muerte de su abuelo

Fidalgo plantea un cambio físico para ganar más músculo: "Todavía no demostré todo mi nivel en el Betis"

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Momento histórico para Álvaro Fidalgo. Además de lograr el pase a los dieciseisavos de final del Mundial 2026 con México, el jugador del Real Betis marcó su primer gol con la Tri en el duelo frente a la República Checa. El escenario no podía ser mejor: el estadio Azteca se rendió a él al celebrar el tanto con el que el combinado de Javier Aguirre cerraba una goleada y un pleno de triunfos en la fase de grupos.

La emoción de Álvaro Fidalgo

A la conclusión del encuentro, el centrocampista verdiblanco atendió a los medios de comunicación y W Deportes recogió su emoción y la dedicatoria especial de su gol. Y es que Fidalgo y su familia sufrieron un varapalo hace unas semanas: "Va para mi abuelo que lo perdí hace dos meses y para mi abuela, mi madre... para todos. Estamos pasando un momento en familia que no es nunca fácil. Una alegría así es increíble. Gracias a todos de verdad. Ya se lo dije a Javier también y a todo el mundo que confía en mí y feliz".

El mensaje del Betis

El conjunto verdiblanco también quiso felicitar y apoyar a su jugador y publicó un post en sus redes sociales con una foto suya y el siguiente mensaje: "Ayer hablé con Dios y me dijo que se me va a dar. Que vienen cosas grandes, que nada me lo va a quitar".

Y el post de México

Tras lograr la nacionalidad mexicana hace unos meses y tener que dar explicaciones, ya no queda ningún tipo de duda de lo que Álvaro Fidalgo siente por México y lo encantado que están allí con él. "La magia. ¡Grítalo, Fidalgo!, ¡grítenlo, Incondicionales!", pusieron en las redes de la selección.

Un golazo para la historia

Álvaro Fidalgo ya había dejado constancia de tener muy buen disparo y en su primer gol con México dejó muestras de ello. Como se puede ver en el siguiente vídeo, aprovechó un pase atrás de Alvarado que había recogido un rechace para pegarle con mucha potencia y colar la pelota por la escuadra de Kovar.