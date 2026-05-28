Álvaro Borrego 28 MAY 2026 - 18:18h.

El centrocampista espera ofrecer su mejor versión después de una pretemporada completa con el Betis

Cuánto dinero ingresará al día el Betis por cada futbolista que juegue el Mundial

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Álvaro Fidalgo disputará este verano su primer Mundial. Unos meses después de obtener la doble nacionalidad el futbolista nacido en España obtuvo la tan ansiada llamada de Javier Aguirre, opositando a ser una de las piezas más importantes de México en esta cita mundialista. Un premio para un futbolista que rayó su mejor nivel en el América y que cayó de pie en el Real Betis, aunque de manera progresiva haya ido perdiendo protagonismo en este tramo final de temporada. Si bien él reconoce ser "un jugador de equipo", el centrocampista analizó en Marca cómo han sido sus primeros meses en La Cartuja y reconoció haber empezado un plan para ganar músculo y dar un paso al frente la próxima campaña.

Ha perdido protagonismo en las últimas semanas: "Siempre he sido un jugador de equipo, intento estar disponible para todo y nunca pongo un pero. Juegue o no juegue, siempre intento estar equilibrado y con una sonrisa. Todo el mundo quiere jugar, pero también es muy importante lo que se hace cuando no se juega, tanto para ti como para el grupo. Lo único que depende de ti es ser un profesional. Empecé jugando mucho y luego no tuve tanta participación, pero sabía que podía pasar por el nivel de competencia en el medio campo. Siento que estos cuatro meses fueron de adaptación. Todavía no fui capaz de demostrar todo mi nivel por eso. Estoy haciendo un cambio físico para ganar más músculo porque es una liga diferente. Después de hacer la pretemporada todo va a ser mucho mejor".

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¿En qué posición se encuentra más cómodo? "En un 4-2-3-1 siempre jugué en el doble pivote al lado de un cinco. Siempre fui más mediocentro o un ocho. En un 4-3-3 también me siento muy bien porque tengo mucho recorrido, hago muchos kilómetros y me gusta estar en contacto con la pelota. Espero con la adaptación poder liberarme más y regatear más".

En el América jugó más cerca del área... "En México hubo un torneo donde tuve mis mejores cifras: 10 goles y 10 asistencias. Jugaba detrás del delantero, como mediapunta. Con André Jardine jugué en todas las posiciones: extremo izquierdo, mediapunta, ocho, doble pivote y cinco fijo. A día de hoy se habla mucho de las cifras y fue mi mejor registro, pero era cuando peor me estaba sintiendo jugando. Venía de un torneo donde daba 100 pases por partido y de repente pasé a tocar 30 veces la pelota. En impacto de cifras fue muy positivo, pero no me sentía tan bien. Puedo jugar ahí e intento hacerlo bien donde me mande el entrenador, pero no es la posición más cómoda".

La clasificación Champions: "Para el club es un paso increíble, cada vez va creciendo más. Es un paso importantísimo competir contra los mejores equipos del mundo. Hay que tomárselo de una manera en la que podemos competir perfectamente. Hay grandísimos jugadores para ello y estoy seguro de que se puede hacer un gran papel en Champions. Ojalá pueda demostrar que estoy a la altura. El verde es el que lo dice, ahí no se puede mentir. Jugar en Champions sería un sueño muy grande".

Qué futbolista ha sorprendido más a Fidalgo: "Uno que sabía que era de un nivel muy alto era el Cucho Hernández porque jugué contra él. Pero uno que me sorprendió muchísimo en todos los aspectos es Abde. Tiene registros de todo tipo, unas cifras muy altas... A Antony lo conocía del Manchester United, de verlo por la tele. Los tres hicieron una temporada bestial. Pero Abde sí me sorprendió, es un futbolista de un nivel muy alto".

Cómo ve Fidalgo el Mundial para México: "Aventurarse a decir hasta dónde podemos llegar es difícil, pero las cosas se están haciendo muy bien. Me sorprendió mucho cuando fui a la fecha FIFA en todos los aspectos: cómo estaban trabajando, la filosofía con la que se va a intentar jugar, a nivel físico y táctico. Me sorprendió para bien la disciplina que están buscando Aguirre, Rafa y todo el staff. Tenemos un reto muy bueno y una responsabilidad muy grande de hacer las cosas muy bien allí. Para México el Mundial ya empezó porque ya hay muchos jugadores concentrados. La gente está muy ilusionada con vivir el Mundial en casa. Ojalá sea un Mundial increíble y nosotros podamos llegar a una fase muy positiva y soñar en grande".