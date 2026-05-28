265 días resumidos en dos minutos: el vídeo de cómo han avanzado las obras del Benito Villamarín

Álvaro Borrego 28 MAY 2026 - 18:43h.

Si se cumplen los plazos prestablecidos, el Real Betis regresará al Benito Villamarín para el inicio de la 28/29

El 80% del edificio aledaño al Benito Villamarín será un hotel

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Las obras del Estadio Benito Villamarín ha entrado en este mes de mayo una nueva fase de su remodelación para cumplir con los plazos que se fijaron finalmente, con el firme propósito de que el Real Betis pueda sus partidos desde el inicio de la temporada 2028/29, por lo que su estancia en La Cartuja se alargará durante dos campañas más. Un 9 de septiembre de 2025 empezó la demolición de la zona de preferencia y ahora se trabaja en perfilar las bases estructurales de la zona aledaña, que entre otras cosas albergará un edificio anexo con un hotel y un parking subterráneo. 265 días han pasado desde entonces hasta hoy y el club lo ha dejado resumido en un vídeo de dos minutos.

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Parte de las obras se pagarán con autofinanciación

Federico Martínez Feria, director general del club, atendió la semana pasada a los medios de comunicación para explicar cómo se desarrolla la obra, la cual sigue según los plazos prestablecidos. "En estos momentos estamos en la fase de contención, el apantallamiento de la zona, que abarca la parcela anexa al estadio. Luego vendría la cimentación y construcción de la estructura", comentó Martínez Feria, quien no quiso precisar el coste económico del nuevo estadio porque quieren "volver a la cifra del proyecto estratégico cuando se acordó la reforma".

"Queremos pagar la construcción con una parte de los recursos adicionales que se consigan con la explotación del estadio", declaró el dirigente de la entidad verdiblanca, quien avanzó que "la cubierta cerrará más el estadio, dando sensación de bombonera, dará sensación de proximidad y de vivir el fútbol más de cerca. Hay mucha demanda de abonos y sesenta mil es un aforo adecuado”.

Ya a mediados del pasado abril se inició la primera fase de construcción con los trabajos previos de excavación y contención de tierras una vez que la entidad cumplió con todos los trámites burocráticos y administrativo. Posteriormente se acometerán ya las obras de construcción de la nueva grada de Preferencia, de mejora en las ya existentes -Gol Norte y Sur, y Fondo-, el desarrollo del edificio anexo de uso terciario, aparcamientos subterráneos, y la ejecución de la cubierta y la fachada.

El proyecto del nuevo Benito Villamarín arrancó el pasado verano con el desmontaje de las estructuras e instalaciones de la grada de Preferencia, la demolición de sus tribunas y la escalera de Voladizo, y la posterior clasificación y retirada de residuos. Los plazos para estos trabajos, entonces presupuestados en 170 millones de euros, harán que el Betis siga jugando en el estadio de La Cartuja las dos próximas temporadas, una más de las dos previstas inicialmente.