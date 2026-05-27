Redacción ElDesmarque 27 MAY 2026 - 21:26h.

Ha marcado 39 goles en 152 partidos con el Newcastle

La gestión de Deco en Londres para negociar el fichaje de Joao Pedro

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Hansi Flick ya tiene a un nuevo refuerzo. El primero pensando en su equipo de la temporada 26/27. El Barcelona se ha hecho con los servicios de Anthony Gordon, del Newcastle United, según han confirmado a EFE fuentes de la entidad azulgrana. El club ha cerrado la negociación y se llevará al delantero internacional inglés por 70 millones de euros más otros 10 millones en variables.

El internacional se convierte así en el primer fichaje del Barça de Hansi Flick con vistas a la próxima temporada, después de que el director deportivo azulgrana, Deco, acelerara un acuerdo esta semana con los agentes del futbolista en un viaje a Londres. Un viaje que hizo junto a Bojan y en el que también tuvieron negociaciones para ver si podían fichar a Joao Pedro.

A sus 25 años, ha marcado 39 goles en 152 partidos con el Newcastle, ya sea jugando como extremo izquierdo, su posición natural, o de delantero centro. Firmará por cinco temporadas y llegará a la Ciudad Condal en las próximas horas para dejarlo todo listo antes de irse a jugar el Mundial con Inglaterra.

El Barça, por delante de otras propuestas

Las últimas informaciones apuntaban que la pelota estaba en el tejado del jugador inglés, pues según Mundo Deportivo, también tenía propuestas del Bayern de Múnich y del Liverpool, club de su ciudad natal. Y es que desde que fue consciente del interés del FC Barcelona, el atacante tuvo bastante clara su decisión, ya que era una oferta que le hacía muchísima más ilusión que las demás.

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Anthony Gordon jugó en la cantera del Liverpool antes de pasar al fútbol base del Everton, ya en juveniles. Desde el club inglés, y con una cesión al Preston de por medio, recaló en el Newcastle en 2023. había recibido la propuesta del FC Barcelona con especial ilusión