Deco aprovecha el viaje a Londres por Joao Pedro para avanzar el fichaje de Anthony Gordon

Fran Fuentes 27 MAY 2026 - 08:55h.

El inglés priorizaría jugar en el conjunto culé por encima del Bayern o el Liverpool

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El viaje de Deco a Londres para avanzar el fichaje de Joao Pedro, delantero del Chelsea, no ha sido ni mucho menos en vano. Y es que, más allá de avanzar el fichaje del punta brasileño, el director deportivo, junto a Bojan Krkic y Joao Amaral, jefe de ojeadores del FC Barcelona, habría servido para avanzar un fichaje que muchos daban por imposible, pero que se habría reactivado en las últimas horas tras la gestión del luso. Hablamos de Anthony Gordon.

Y es que, según informa Mundo Deportivo, el delantero inglés priorizaría jugar en el FC Barcelona por encima de las opciones que tiene sobre la mesa. El Bayern de Múnich es el club que viene negociando más de largo con el jugador, aunque en las últimas horas se habría sumado el Liverpool, que busca una nueva pieza en su equipo de cara al próximo curso por la salida de Mohamed Salah.

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Ahora, la pelota está en el tejado del jugador inglés, quien, según la citada información, habría recibido la propuesta del FC Barcelona con especial ilusión, muy por encima de la del Bayern de Múnich o la del Liverpool, club de su ciudad natal. No en vano, jugó en la cantera del Liverpool antes de pasar al fútbol base del Everton, ya en juveniles. Desde el club inglés, y con una cesión al Preston de por medio, recaló en el Newcastle en 2023.

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Así las cosas, el FC Barcelona habría dado un paso adelante en la contratación de un jugador que puede actuar tanto de extremo como de delantero centro. Es ahí donde, tras los problemas de Nick Woltemade en el Newcastle, el jugador inglés se ha hecho fuerte. A sus 25 años y 1.83 metros de altura, el jugador ha logrado marcar 17 goles y cinco asistencias en 46 partidos, sumando Premier, Champions, EFL Cup y FA Cup.

Así las cosas, su valor de mercado asciende a 60 millones de euros, según el portal especializado Transfermarkt. No obstante, el poderío económico del Newcastle puede elevar mucho su precio de venta, ya que no tienen la necesidad de vender y solo aceptarían una oferta importante. Pese a todo, ambos clubes son conscientes de que, al no disputar UEFA Champions League (el Newcastle ha quedado duodécimo en Premier League), difícilmente logren plantear al jugador un reto lo suficientemente atractivo como para seguir en las urracas una temporada más.