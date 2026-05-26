Lamine Yamal no quiere correr riesgos y se marca como objetivo el tercer partido del Mundial

Javi Rayo 26 MAY 2026 - 15:24h.

Lamine Yamal sigue con su recuperación y no adelantará los plazos

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Lamine Yamal lleva lesionado desde el pasado mes de abril y la gran preocupación de los aficionados de la Selección Española es cuándo estará disponible para ayudar en la conquista del Mundial. España debutará en la cita mundialista el 15 de junio ante Cabo Verde, pero a día de hoy ver al extremo del FC Barcelona como titular en ese partido parece más una quimera.

Lamine Yamal no arriesgará

Según informa David Ibáñez en ElDesmarque, Lamine Yamal tiene claro que no correrá ningún riesgo en su proceso de recuperación. El internacional español sigue acudiendo cada día a la ciudad deportiva del FC Barcelona para seguir tratándose con los médicos del club. Viendo los dos primeros compromisos de la Selección Española en el Mundial, a priori asequibles, ante Cabo Verde y Arabia Saudí, el futbolista prefiere no forzar.

Según hemos podido saber, Lamine Yamal se ha marcado el tercer partido de la fase de grupos -ante Uruguay el sábado 27 de junio- como la fecha para regresar a los terrenos de juego tras su lesión. Sólo si se ve recuperado totalmente podría tener algunos minutos en los dos primeros encuentros del torneo. Pero para que eso se produzca, el proceso de recuperación debe ir completándose a la perfección.

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Lamine Yamal no ha disputado ni un sólo minuto desde que tuviese que retirarse por lesión en el partido ante el Celta de Vigo. Desde entonces, el extremo de Rocafonda sigue recuperándose de la lesión en el bíceps femoral de la pierna derecha. Lamine Yamal es la gran esperanza para que la Selección Española pueda conseguir su segunda estrella este verano.