Redacción ElDesmarque Madrid, 26 MAY 2026 - 13:01h.

El padre del delantero del Mónaco ha opinado sobre la ausencia de su hijo en la lista de Luis de la Fuente

Los cambios que Luis de la Fuente puede hacer en la lista de España: prelista, extras y dos excepciones

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La ausencia de Ansu Fati en la lista de Luis de la Fuente para el Mundial no le ha gustado a su padre. Boni Fati ha mostrado públicamente su decepción por la no convocatoria del atacante del Mónaco, aunque evitando en todo momento alimentar una polémica con el seleccionador. El entorno del futbolista confiaba en que el gran tramo final de temporada pudiera abrirle de nuevo las puertas de la selección española, pero finalmente no ha sido así.

El padre del canterano azulgrana defendió el rendimiento de su hijo en la Ligue 1 y aseguró que el delantero terminó el curso en uno de los mejores momentos de su carrera. “Terminó la liga francesa con el Mónaco a un nivel superior al de cualquier otro delantero español. Pero si la selección no lo ha visto así, no hay nada más que hacer”, afirmó en unas declaraciones concedidas a EremNews.

El padre de Ansu Fati está enfadado pero respeta la decisión de Luis de la Fuente

Pese a su malestar, Boni Fati quiso rebajar cualquier interpretación conflictiva y dejó claro que entiende la decisión técnica. “Luis de la Fuente confía en otros jugadores y hay que respetarlo”, explicó. Además, reconoció que la falta de continuidad del exjugador del Barcelona en los últimos años ha terminado pesando más de la cuenta. “Si Ansu hubiera tenido regularidad durante mucho tiempo, seguramente habría vuelto a la selección. Pero venía de un periodo complicado en el que no estaba jugando”, comentó el padre del delantero.

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La temporada de Ansu Fati en el Mónaco

La cesión al Mónaco había cambiado el escenario para Ansu Fati. El delantero español había logrado reencontrarse con sensaciones que parecían perdidas y ha vuelto a mostrar el desequilibrio y la capacidad goleadora que tuvo en el año de su irrupción. El atacante ha disputado 30 partidos oficiales y ha marcado 12 goles entre todas las competiciones.

Uno de los grandes objetivos del jugador era regresar a la selección absoluta tras recuperar su nivel competitivo. De hecho, hace apenas unas semanas reconocía públicamente que volver con España seguía siendo uno de sus grandes sueños, sin embargo, tendrá que esperar una nueva oportunidad. Ahora que ha acabado la temporada, el futuro del futbolista sigue abierto. El Barcelona renovó su contrato hasta 2028 antes de cerrar su cesión al conjunto monegasco y este mantiene una opción de compra cercana a los 11 millones de euros.