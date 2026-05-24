Alberto Bravo 24 MAY 2026 - 17:51h.

El delantero estuvo en el palco de Ilaix Moriba en la Grada de Tribuna Baja

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VigoEl Celta de Vigo lograba este sábado la clasificación, por segunda temporada consecutiva, a Europa League. Lo lograba ganando al Sevilla FC con un solitario gol de Ilaix Moriba desde fuera del área. Este era el segundo tanto de la temporada para el hispano guineano. Un gol que celebró, vestido con la camiseta negra de Oliveira dos Cen Anos, Ansu Fati. El delantero de FC Barcelona, cedido en el Mónaco, estaba presente en la grada Balaídos.

Aunque muchas personas soñaron con el posible fichaje de Ansu Fati por el Celta su presencia en Balaídos estaba motivada por poder acompañar a su gran amigo Ilaix Moriba. Ambos jugadores se conocieron en la cantera del FC Barcelona y desde ese momento han sido inseparables hasta que sus carreras les obligaron a separar sus caminos.

Ansu Fati llegaba de niño procedente de la cantera del Sevilla FC por lo que este sábado también pudo ver al equipo donde empezó a jugar al fútbol con ocho años ya que su familia se trasladó de Guinea-Bisáu a la localidad sevillana de Herrera cuando él tenía seis años. Tras dos años en la cantera hispalense se marchó a La Masía con solo diez años para jugar en el alevín azulgrana.

El nombre de Ansu Fati ha estado más de una vez relacionado con el Celta pero la ficha del joven extremo es inasumible para la práctica totalidad de los clubes del mundo. Además todo hace indicar que el Mónaco acabará comprando al atacante este verano tras anotar 12 goles en poco más de 1.300 minutos de juego en 30 partidos. El fichaje está tasado en unos 11 millones de euros, una cantidad a la que el Celta ni siquiera podría acercarse.

Ansu Fati, que se sentó en el palco que tiene Ilaix Moriba en Tribuna Baja, fue cazado por el periodista Diego Otero. Además el propio futbolista subió a su cuenta de Instagram un pequeño vídeo viendo el partido entre Celta y Sevilla. Esta podría no ser la última vez que el internacional español visite Balaídos pero para ello será clave que Ilaix Moriba siga en el equipo. Algo que no está ni muchos menos garantizado.

El Celta está obligado a ingresar alrededor de 18 millones de euros con la venta de jugadores antes del 30 de junio si no quiere volver a presentar pérdidas. A pesar de los esfuerzos realizados durante toda la temporada, con un notable aumento de ingresos procedentes de la Europa League, la cantidad incialmente prevista de 32 millones solo se ha reducido en unos 14 millones.

Ilaix Moriba, por el que el club pagó seis millones de euros el pasado verano con el compromiso de venderlo si aparecía una oferta atractiva para ambas partes, es uno de los grandes activos de la plantilla. Junto a Williot Swedberg son los dos jugadores con mayor valoración debido a su gran rendimiento y su juventud. Todo hace indicar que si el Celta no es capaz de realizar varias operaciones menores uno de ellos acabará traspasado.