Alberto Bravo 23 MAY 2026 - 23:13h.

Balaídos cierra una temporada histórica con una gran fiesta en el césped y las gradas

El uno a uno del Celta: aprobados y suspensos ante el Sevilla

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VigoEl Celta de Vigo volverá a jugar la Europa League. En unas semanas volverá a ver su nombre en el sorteo que la UEFA organizará para que conozca los ocho rivales con los que se jugará la clasificación para los octavos o dieciseisavos de final. Balaídos fue testigo de una noche histórica ya que es la segunda vez en la historia del club que una generación es capaz de jugar dos temporadas seguidas competición europea. Lo hará de nuevo con Iago Aspas con el brazalete de capitán tras retrasar su retirada un año.

Le costó al Celta ante un Sevilla FC que encontró desde los primeros compases cómo hacer daño a los de Giráldez. Peque y Oso amenazaban la fiesta de Balaídos como antes lo había hecho la alerta amarilla emitida por la AEMET. Las arrancadas de Rueda levantaban a la grada. También un testarazo de Marcos Alonso pasado el 20'. El empate era suficiente para el Celta. Tampoco en el Coliseum había goles. Más nervios de lo esperado en Balaídos, sobre todo cuando Radu sacaba casi bajo palos un remate de Alexis Sánchez.

En la segunda parte el Celta se liberaba con un trallazo de Ilaix Moriba. En el que puede ser su último partido de celeste ponía por delante al equipo con la inestimable ayuda de Nyland. Cantada del meta visitante. Se liberó el Celta, empezó a llegar una y otra vez. Perdonaron varias ocasiones muy claras de gol. Además en el Coliseum se adelantaba el Getafe con un gol de Luis Milla. Los de Claudio Giráldez tenían aún margen de error.

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Ferran Jutglà y Hugo Álvarez entraban por Swedberg y Iago Aspas para sellar la Europa League. Claudio Giráldez aprovechaba la pausa de hidratación para dar las últimas instrucciones de cara a los últimos 20 minutos. También entraban Vecino y Pablo Durán.

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Aguantó el Celta. Lo hizo con algún susto, incluida la lesión de un Andrei Radu que apostó por seguir sobre el césped. Con el pitido final hubo explosión de alegría. Ya no había tensión. El Celta era de nuevo equipo de Europa League. Marián Mouriño se abrazaba con Claudio Giráldez y sus jugadores. Tocaba celebrar en Balaídos y en Plaza América. El himno de la Europa League volvía a sonar en Balaídos.