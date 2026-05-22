Alberto Bravo 22 MAY 2026 - 10:41h.

La crisis económica del Botafogo le obliga a desprenderse del extremo izquierdo

El Celta puja con fuerza para cerrar el fichaje de Aleix Febas

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VigoDesde Brasil sitúan a Matheus Martins como uno de los atacantes que sigue el Celta de Vigo de cara al mercado de fichajes estival que arrancará este próximo 1 de junio. El extremo izquierdo, tal como apuntan en esta información, saldrá del Botafogo traspasado este verano debido a la grave crisis económica que atraviesa el cuadro carioca. Tanto el jugador como sus representantes ven con buenos ojos que el atacante de 22 años regrese a Europa.

En 2023 Udinese pagó seis millones de euros por Matheus Martins, en ese momento jugador de Fluminense. El cuadro italiano terminó cediendo al joven futbolista al Watford FC. Sus buenos números en la Championship y la FA Cup provocaron que el el Botafogo hiciese una apuesta muy importante por él. Abonó diez millones de euros en julio de 2024.

Con el conjunto de Río de Janeiro suma nueve goles y dos asistencias en 81 partidos. Ahora, tal como apunta Globo, Botafogo quiere poner al atacante en el mercado. Con experiencia en la Copa Sudamericana y la Copa Libertadores, que ganó en diciembre de 2024, su tasación ronda los seis millones.

Sin embargo señalan que Botafogo está dispuesto a aceptar una cantidad de alrededor de ocho millones de euros. Una cifra que se antoja por encima del valor real que puede tener en el mercado. Además el traspaso de este jugador está en manos de la FIFA ya que el conjunto carioca solo ha pagado el primer plazo del traspaso a Udinese, a quien adeuda aún seis millones de euros. De ahí la necesidad imperiosa de vender al extremo.

Según Globo Celta de Vigo, Krasnodar, Conventry City y Feyenoord son algunos de los equipos que han mostrado interés por el joven atacante. No han trascendido más avances que ese mero interés y seguimiento por el extremo brasileño.

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El Celta sí busca en el mercado un jugador de banda que sustituya a Bryan Zaragoza, que se marchó el pasado mes de enero tras romper su cesión. En ese mercado la dirección deportiva no encontró un recambio de garantías. Se confió en Williot Swedberg y Hugo Álvarez. Ambos lograron ofrecer un gran rendimiento en el perfil izquierdo. El Celta sí tiene menos soluciones en el lado derecho.

Matheus Martins, diestro, suele jugar a pie cambiado pero también se ha desempeñado por el lado derecho. En 29 partidos jugando por ese costado ha logrado cinco goles y tres asistencias. Por ahora el Celta está centrado en cerrar la renovación de Marcos Alonso y perfilar un acuerdo definitivo con Aleix Febas, que acaba contrato con el Elche CF este próximo 30 de junio.