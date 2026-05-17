Alberto Bravo 17 MAY 2026 - 23:19h.

El canterano, que deberá regresar a los Wolves, quiere la clasificación para la Europa League

Giráldez saca pecho tras la clasificación a Europa: "El vestuario juega por encima de sus posibilidades"

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VigoFer López, canterano del Celta de Vigo, se mostró muy satisfecho con la clasificación a Europa lograda este domingo en San Mamés con el empate 1-1 ante el Athletic Club. El jugador, que deberá regresar a la disciplina de los Wolves, quiere más. No se conforma con la Conference League y ayudará al equipo a lograr la clasificación para la Europa League. En verano buscará volver a Vigo una temporada más en forma de cesión.

Clasificación a Europa: "Muy contentos pero también te digo que queremos más. Queremos, como equipo, la Europa League y pelearemos por ello el siguiente partido. Ahora toca disfrutar que es muy complicado sobre todo repetir años y jugando las competiciones y llegando lejos en la competición. Muy contentos pero queremos Europa League".

Empate ante el Athletic: "Casi todo el partido nos vinieron hombre a hombre que siempre es muy complicado salir. La segunda parte conseguimos salir, sobre todo por el lado derecho para acabar en el lado izquierdo y hacer daño. Tuvimos ocasiones pero al final ellos son muy buenos y nos empataron. Es un partido positivo porque es un campo muy complicado y un punto es bueno".

Su partido: "Muy bien, al principio un poco incómodo. La primera parte tenía a Unai muy pegado a mí. En la segunda parte he estado mejor, he podido ayudar al equipo a progresar el balón".

Rol en mediocampo: "Sí es verdad que estoy jugando en una posición nueva para mí que me tengo que adaptar. Lo que más me cuesta, y estoy mejorando ahora, es cuándo acelerar la jugada y cuándo jugar un poco más en horizontal que cuando juego arriba siempre cuando recibo intento acelerar la jugada. Hay veces que de pivote no puedes hacer eso siempre. Eso es lo que estoy mejorando y contento".

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Sevilla en Balaídos: "Un partido super importante, están salvados pero da igual porque es un partido muy complicado y hay que ganar".

Afición: "Cuando estaban ovacionando a Ernesto Valverde se les escuchaba cantar el himno. En un campo como este es espectacular y muy agradecidos por cómo nos apoyan en todos los estadios".