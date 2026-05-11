Alberto Bravo 11 MAY 2026 - 19:44h.

Claudio Giráldez apunta a que el canterano evolucionará para ser un 'ocho' en mediocampo

Marco Garcés desvela el plan del Celta para seguir contando con Fer López: "Ponernos creativos"

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VigoEl Celta de Vigo se prepara para una larga negociación con los Wolves para poder conservar, al menos una temporada más, a Fer López. El cuerpo técnico cuenta con él y el jugador quiere seguir enfundado en la elástica celeste. Su intención es no volver a Inglaterra a jugar en la Championship, a donde ha descendido su equipo. Mientras tanto el joven centrocampista ha visto como Claudio Giráldez, ante las necesidades del equipo por las bajas de Miguel Román y Matías Vecino, ha retrasado su posición para que juegue junto a Ilaix Moriba. El entrenador tiene claro que esa debe ser su posición en el futuro y no de volante ofensivo.

Fer López ha brillado como mediapunta, casi siempre por el costado derecho. Ahí es donde ha mostrado todo el peligro que tiene en sus botas, cerca del área rival. Pero por sus características Claudio Giráldez apunta a que su evolución natural debe ser a ocupar el espacio del centrocampista creador: "Para mí, Fer López es un jugador que va a tender a ser 'ocho'. Es lo que yo creo".

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Explicó el preparador porriñés las razones por las que apunta a esa reconversión: "Tiene mucha condición para jugar en muchas zonas del campo, y el ocho es el que seguramente más cerca está de todo, y creo que le beneficia". "Tiene físico para poder robar, para poder defender cerca de la portería", agregó Claudio Giráldez.

Continuó explicado que Fer López "es un jugador que llega bien de segunda línea, que es capaz de lanzarnos, que es capaz de eliminar en conducción, cosa que hoy en día, contra sistemas de pares, que es muy habitual, un jugador que sea capaz de limpiarte en la construcción del juego a un rival hace que tengas mucha ventaja". "Creo que tiene también, sobre todo cuando el equipo se instala en el último tercio de campo, capacidad para finalizar o para hacer gol", añadió.

Sobre las virtudes del canterano y a dónde le deben llevar Claudio Giráldez señala que de 'ocho' "sea la posición que más está en el centro del juego, y creo que a él le beneficia. Es un jugador muy continuo en el juego, que ha ganado mucha continuidad en el juego, que recorre muchos kilómetros a lo largo de un partido. Creo que le puede encajar".

Subrayó el técnico celeste que "seguramente nos haya sorprendido que haya adquirido situaciones defensivas rápidamente este año. Pero yo siempre, y él lo sabe, que lo he hablado mucho con él, creo que es una posición que le va a ir encajando con el paso de los partidos y de la experiencia cada vez mejor". Un rol que poco a poco está adquiriendo en el Celta en los últimos partidos acompañado de Ilaix Moriba por detrás de él.