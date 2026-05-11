Alberto Bravo 11 MAY 2026 - 12:01h.

El canterano suma dos grandes actuaciones tras los penaltis ante Barcelona y Villarreal

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VigoEl Celta de Vigo ha vuelto a la senda de la victoria apuntalando sus opciones europeas con los triunfos ante el Elche CF y Atlético de Madrid. En ambos partidos la actuación defensiva de todo el equipo fue notable. Solo encajaron un gol, de penalti. El equipo ha vuelto a reencontrarse sin Carl Starfelt, una baja que acusó de manera superlativa. Una mejoría personificada en Yoel Lago, que tras los penaltis cometidos ante el Barcelona y Villarreal, ha cuajado dos grandes encuentros ante delanteros de nivel como Álvaro Rodríguez, André da Silva o Alexander Sørloth.

"Un pasito más cerca, sigamos soñando juntos", escribía el canterano en su cuenta de X tras ganar al Atlético de Madrid en el Metropolitano. El Celta alcanzaba los 50 puntos ampliando a cinco su ventaja con el séptimo clasificado, el Getafe de José Bordalás. Una victoria este martes ante el Levante UD en Balaídos dejaría a los vigueses prácticamente clasificados para disputar una competición europea manteniéndolos aún en la lucha por la Champions League.

"Hemos tenido un trabajo coral, colectivo, muy bueno. Me alegro de que me hagas la pregunta sin que se nombre a Starfelt, que hacía mucho que no se hablaba de bloque bajo, de nuestra defensa, sin hablar de Starfelt, y es una muy buena señal", señalaba Claudio Giráldez el pasado sábado en la sala de prensa del Metropolitano.

Para el técnico porriñés "es mérito de todos, no de Yoel Lago, no de Borja, sino del trabajo colectivo, del trabajo de solidaridad del equipo y de entender que, como dices tú, en momentos en los que estás menos brillante, más importancia tiene estar bien cerrados en situaciones de bloque bajo".

Yoel Lago, muy criticado por los penaltis cometidos en esos partidos, logró reponerse cumpliendo con nota en los siguientes duelos. Claudio Giráldez ya había valorado sus actuaciones ante Barcelona y Villarreal de manera positiva a pesar de esas dos acciones. "Ha competido muy bien, es un jugador muy competitivo" aunque le puso un pero: "Controlar el ímpetu en varias acciones".

Tenía claro el entrenador que el de Mondariz "va a seguir creciendo y mejorando" con el paso de los partidos. El canterano ha logrado asentarse en el once ante la baja de Carl Starfelt con cuatro titularidades consecutivas. Se espera que Claudio Giráldez siga contando con él ante Levante UD, Athletic Club y Sevilla FC en las tres últimas jornadas de Liga donde el Celta buscará certificar su clasificación para Europa.