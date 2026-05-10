Alberto Bravo 10 MAY 2026 - 00:21h.

Con esta victoria el Celta suma 30 puntos como visitante, el mejor registro de su historia

Borja Iglesias, su golazo y las paradas de Radu para ganar en el Metropolitano: "Está como una cabra"

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VigoMarcos Alonso se enfrentaba a un rival especial, el Atlético de Madrid. Su padre vistió durante cinco temporadas la elástica colchonera en el Vicente Calderón. Ahora los del Cholo Simeone juegan en el Metropolitano, donde los celestes han ganado por primera vez. En este escenario los vigueses han apuntalado sus opciones de volver a jugar competiciones europeas la próxima semana. Lo lograron manteniendo la portería a cero para ser el mejor Celta visitante en sus 103 años de vida.

El veterano defensa destacó que el Metropolitano es "un campo muy complicado". "Muy contento por los tres puntos, portería a cero y por cómo hemos sabido reponernos de esa mala racha. Ahora a seguir trabajando que en tres días tenemos otra final".

"Sabíamos que por momentos íbamos a sufrir. Quizás nos ha faltado un poco de saber elegir ahí en último tercio pero hemos sabido juntarnos, hemos sabido sufrir y muy orgulloso de todo el trabajo del equipo", explicó Marcos Alonso tras la victoria ante el Atlético de Madrid.

Sobre los tres partidos que tiene el Celta por delante para clasificarse para Europa apuntó que "hay que ir de uno en uno. En tres tres días tenemos otro partido complicado en casa, hay que ir a por esos tres puntos y ya haremos las cuentas a final de temporada".

Sobre el celtismo presente en las gradas del estadio apuntó que aún se les escuchaba veinte minutos después de acabar el partido: "Otro día más otro placer, otro día sintiéndonos casi en casa de visitante y darle las gracias a todos".