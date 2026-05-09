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El sevillismo aclama a Castrín, respira, pero no olvida: "Directiva, dimisión"

La celebración de los jugadores del Sevilla con su afición
Andrés Castrín, en la salida del bus del Sánchez-Pizjuán. ElDesmarque
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El Sevilla FC ha conseguido este sábado una magnífica victoria sobre el RCD Espanyol, que le deja a un paso de la salvación matemática en LALIGA EA SPORTS. Y eso que los catalanes se pusieron por delante en el marcador, pero en un momento dado, Andrés Castrín, el central de la cantera que se ha asentado en el primer equipo, tomó la pelota, recorrió todo el campo y acabó batiendo a Dmitrovic para hacer el gol del empate.

El lucense ha sido el más aclamado a la salida del equipo del estadio Sánchez-Pizjuán. Mientras se subían en el autobús oficial, ha recibido los vítores de una afición que ha aplaudido a los suyos, deteniéndose además en Akor Adams, el otro goleador, y Luis García Plaza, el entrenador. Eso sí, no se olvidaron de la crítica al consejo de administración. “Directiva dimisión”, volvió a sonar junto al coliseo sevillista.

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