Basilio García Sevilla, 09 MAY 2026 - 18:37h.

Analizamos las actuaciones individuales de los hombres de Luis García Plaza

Ni la lluvia puede con el manicomio sevillista en Nervión

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El Sevilla FC ha conseguido por segunda vez en la temporada dos victorias seguidas tras doblegar este sábado al RCD Espanyol en un partido de altísima tensión, en el que incluso tuvo que conseguir la remontada. El equipo no se amilanó ante el gol de Dolan, y Castrín y Akor Adams hicieron dos goles que dejan muy cerca la permanencia.

En ElDesmarque ponemos nota a los jugadores sevillistas en el duelo ante los catalanes.

Odysseas (7): Muy seguro en lo primeros minutos, impecable por alto, poco pudo hacer en el gol. Es un portero de nivel.

Carmona (4): Otra vez la versión desaplicada del canterano. No sé dónde ha aprendido eso de meterle el culo al delantero en vez de saltar, como pasó este sábado y en Pamplona, pero habría que pedirle que deje de hacerlo. Dolan, que no es nada del otro jueves, acabó desesperándole.

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Castrín (9): Es un central de Primera sin lugar a dudas, y también el futuro más inmediato de un Sevilla que lleva naufragando en ese puesto años. Estuvo impecable en todas sus acciones defensivas excepto en la del gol de Dolan, pero lo arregló con una espectacular salida al ataque que acabó en el gol del empate.

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Kike Salas (6): Como Castrín, bien todo el partido, pero demasiado bisoño dando por recuperada la pelota que acabó siendo el 0-1. Hay pareja.

Suazo (5): Extraño partido del chileno, alternando acciones defensivas de mucho nivel con pifias absurdas. Arriba aporta poco. Fue cambiado pasada la hora de partido, muy cansado.

Gudelj (7): Desfondado. Mucha garra, coraje y casta la del sevillista balcánico. Líder cuando hacen falta los líderes.

Agoumé (4): La versión más desesperante de Agoumé. Tuvo una pérdida muy peligrosa en el 25’, y en el rato que jugó la segunda parte lo hacía todo demasiado lento para la transcendencia del partido. Fue cambiado y abroncado.

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Rubén Vargas (3): No estiró la pierna lo suficiente en una pelota que era para él y ahí comenzó la jugada del 0-1. Un desastre para lo que se espera de él, en esta versión, en la que parece estar esperando al Mundial, no debe jugar.

Isaac Romero (5): 45 minutos al servicio del equipo en unos días difíciles para él en lo físico. Luis García Plaza decía verle mejor, pero duró hasta el descanso una vez más y yo diría que estuvo con menos chispa que ante la Real Sociedad.

Ejuke (6): No brilló ni mucho menos como ante la Real Sociedad, pero su actuación fue aceptable tanto en defensa como en ataque. No siempre se puede ofrecer el show.

Maupay (6): No era fuera de juego la que tuvo en el 7 y resolvió con un taconazo. Metido en mil peleas, muchas poco productivas para el equipo, sí que aporta esa sangre que tantas veces ha parecido faltar.

Suplentes:

Alexis Sánchez (8): Volvió a entrar tras el descanso por Isaac Romero. Su primer balón fue gol, aunque fue anulado por fuera de juego. Se echó el equipo a la espalda y estuvo ahí en la jugada de Akor. Asistencia y clave en los días importantes.

Sow (6): Para sustituir al desesperante Agoumé, la electricidad en su juego no es precisamente su virtud, pero mejoró al francés.

Juanlu (6): Comenzó dubitativo, pero acabó incorporándose con todo al ataque y defendiendo con uñas y dientes.

Oso (5): Ese inoportuno resbalón… por suerte no pasó a mayores. Estos partidos de máxima tensión le ayudarán a crecer como futbolista.

Akor Adams (9): ¡Cómo la puso! No se lo pensó, ajustada al palo y un gol para llegar a los 40 puntos. Si la permanencia esta cerca es gracias a sus goles. Las luchó todas desde que salió al césped.

Entrenador:

Luis García Plaza (8): Vino para esto, para conseguir resultados y salvar al equipo. Esta vez ante un equipo que también se juega la vida, fue superior prácticamente todo el tiempo hasta el desafortunado gol de Dolan. Se desgañitó para ayudar a los suyos, los cambios aportaron e incluso evitó un saque de banda espanyolista cuando pintaban bastos. Está muy cerca de conseguir el objetivo y quien sabe si la continuidad en el Sevilla.