Basilio García 09 MAY 2026 - 14:50h.

Luis García Plaza lo tiene claro: "Esperamos otro manicomio, nos ayuda"

El Sevilla podría superar a los 'pericos', que no ganan de 2026 y buscan una victoria que les dé la permanencia

Compartir







Final con todas las letras. El Sevilla FC y el RCD Espanyol se miden este sábado en el Ramón Sánchez-Pizjuán en un partido clave por la permanencia. Los nervionenses podrían adelantar a los 'pericos' de ganar, y tendrán a toda la afición de su parte, mientras que los catalanes buscan su primera victoria de 2026 para certificar la salvación. Todo un drama en Nervión.

Luis García Plaza y Manolo González ya se han decidido y hay alineaciones confirmadas. El segundo partido del sábado en la 35 ya tien Odysseas, Carmona, Castrín, Kike Salas, Suazo, Gudelj, Agoumé, Vargas, Ejuke, Maupay e Isaac.e a sus protagonistas iniciales. La batalla, a punto de comenzar.

El once confirmado de Luis García Plaza

El técnico madrileño, tal y como hiciera tras ganar al Atlético de Madrid, ha repetido el once inicial que venció el pasado lunes a la Real Sociedad. Pese a las dudas, Gudelj e Isaac Romero entran de inicio, mientras que Sow, que regresa tras sanción, esperará en el banquillo.

El Sevilla jugará de inicio con: Odysseas, Carmona, Castrín, Kike Salas, Suazo; Gudelj, Agoumé; Vargas, Ejuke; Maupay e Isaac.

En el banquillo sevillista estarán Nyland, Azpilicueta, Nianzou, Joan Jordán, Alexis Sánchez, Peque, Juanlu, Akor Adams, Batista Mendy, Sow, Januzaj y Oso. Ha descartado a Alberto Flores, Fabio Cardoso y Gattoni.

La alineación titular de Manolo González

También repite once Manolo González con respecto al que jugó la semana pasada, y perdió, ante el Real Madrid, optando por Roberto para la delantera, dejando a Kike García en el banquillo como opción para la segunda parte. Hombres como Pere Milla o Pol Lozano también esperarán su turno.

Por su parte, el Espanyol sale con: Dmitrovic; El Hilali, Calero, Cabrera, Romero; Urko, Edu Expósito; Rubén Sánchez, Ramón Terrats, Dolan; y Roberto.

En el banquillo espanyolista esperarán su turno Ángel Fortuño, Pol Lozano, Pere Milla, José Salinas, Miguel Rubio, Jofre, Pickel, Kike García, Roca, Ferrán, Lluc Castell y Riedel.