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Alineaciones confirmadas del Sevilla FC y el RCD Espanyol en la jornada 35 de LALIGA EA SPORTS

Rubén Vargas, en el entrenamiento previo al Sevilla-Espanyol
Rubén Vargas, en el entrenamiento de este viernes. Kiko Hurtado
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Final con todas las letras. El Sevilla FC y el RCD Espanyol se miden este sábado en el Ramón Sánchez-Pizjuán en un partido clave por la permanencia. Los nervionenses podrían adelantar a los 'pericos' de ganar, y tendrán a toda la afición de su parte, mientras que los catalanes buscan su primera victoria de 2026 para certificar la salvación. Todo un drama en Nervión.

Luis García Plaza y Manolo González ya se han decidido y hay alineaciones confirmadas. El segundo partido del sábado en la 35 ya tien Odysseas, Carmona, Castrín, Kike Salas, Suazo, Gudelj, Agoumé, Vargas, Ejuke, Maupay e Isaac.e a sus protagonistas iniciales. La batalla, a punto de comenzar.

El once confirmado de Luis García Plaza

El técnico madrileño, tal y como hiciera tras ganar al Atlético de Madrid, ha repetido el once inicial que venció el pasado lunes a la Real Sociedad. Pese a las dudas, Gudelj e Isaac Romero entran de inicio, mientras que Sow, que regresa tras sanción, esperará en el banquillo.

El Sevilla jugará de inicio con: Odysseas, Carmona, Castrín, Kike Salas, Suazo; Gudelj, Agoumé; Vargas, Ejuke; Maupay e Isaac.

El once sevillista en el Sevilla - Real Sociedad
El once sevillista en el Sevilla - Real Sociedad. Kiko Hurtad

En el banquillo sevillista estarán Nyland, Azpilicueta, Nianzou, Joan Jordán, Alexis Sánchez, Peque, Juanlu, Akor Adams, Batista Mendy, Sow, Januzaj y Oso. Ha descartado a Alberto Flores, Fabio Cardoso y Gattoni.

La alineación titular de Manolo González

También repite once Manolo González con respecto al que jugó la semana pasada, y perdió, ante el Real Madrid, optando por Roberto para la delantera, dejando a Kike García en el banquillo como opción para la segunda parte. Hombres como Pere Milla o Pol Lozano también esperarán su turno.

Por su parte, el Espanyol sale con: Dmitrovic; El Hilali, Calero, Cabrera, Romero; Urko, Edu Expósito; Rubén Sánchez, Ramón Terrats, Dolan; y Roberto.

Rubén Sánchez, jugador del Espanyol
Rubén Sánchez, jugador del Espanyol. EFE

En el banquillo espanyolista esperarán su turno Ángel Fortuño, Pol Lozano, Pere Milla, José Salinas, Miguel Rubio, Jofre, Pickel, Kike García, Roca, Ferrán, Lluc Castell y Riedel.

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