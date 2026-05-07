Javi Puado se mentaliza por la "guerra" de Sevilla y responde a Monchi y el Espanyol: "Nada"

Ángel Cotán 07 MAY 2026 - 16:27h.

Habla en una semana importante para el cuadro catalán

El vestuario del Espanyol rompe su silencio y se conjura contra el Sevilla: "Las rachas acaban"

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El Sevilla FC - RCD Espanyol del próximo sábado ya se juega. La afición local vuelve a movilizarse para crear un ambiente similar al vivido el pasado lunes. Por su parte, en el club catalán se da un paso al frente ante una situación complicada y el vestuario da la cara. Y en la previa de tan importante partido se rumorea sobre el posible fichaje de Monchi por el equipo perico. A todo ello ha respondido este jueves Javi Puado.

El capitán del Espanyol, Javi Puado, ha afirmado este jueves que tanto sus compañeros como él están "cien por cien convencidos" de que el equipo conseguirá la permanencia en LaLiga EA Sports y ha señalado que esta convicción "se debe transmitir en el campo".

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Javi Puado, la "guerra" de Sevilla y el rumor de Monchi y el Espanyol

El futbolista ha avanzado que el vestuario afronta el duelo contra el Sevilla, rival directo por la salvación, "con la máxima ilusión". "Es muy importante conseguir una victoria. Es un campo hostil, lo sabemos, la afición animará mucho. Vamos a ir a ganar y a sacar los tres puntos. Será una guerra. Puede ser un punto de inflexión", ha comentado.

Puado ha reconocido que el Espanyol, que no gana desde diciembre, no ha cumplido en esta segunda vuelta. "Y tanto. Cien por cien. Necesitábamos más victorias para llegar a este momento tranquilos y no las hemos conseguido. La situación es esta y la debemos afrontar con valentía", ha reconocido.

El catalán no ha querido poner paños calientes y ha asegurado que todos los estamentos son "conscientes" de la delicada situación del equipo: "Debemos estar unidos. Lo que queremos es que el Espanyol siga en Primera, es muy importante para los jugadores y para el club. El equipo está con confianza".

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De todas formas, Puado ha respondido con una sonrisa y ha apostado por no caer en el dramatismo. "Yo tengo positivismo en vena. Mentalidad positiva y ganadora. Llego aquí e intento ayudar a todos desde el lado que me toca. Que la gente esté con confianza y crean en ellos mismos. Somos capaces de hacerlo", ha reflexionado.

El futbolista ha afirmado que no se cambiaría "por ningún equipo". "Es el Espanyol, es lo que nos toca vivir y hay que afrontarlo con valentía. Ojalá lo hubiéramos conseguido, pero es lo que hay. Hay que mirar hacia delante y sacar lo que tenemos dentro", ha subrayado.

Preguntado por la figura del entrenador, Manolo González, Puado ha indicado que el técnico está "como siempre". "Está trabajador y unido con el grupo, siendo positivo. Está con nosotros y nosotros con él. Confiamos plenamente en el míster, a muerte y haciendo piña. Lo vamos a sacar juntos", ha añadido. Por último, Puado ha explicado que no ha escuchado "nada" de la posible llegada de Ramón Rodríguez Verdejo, conocido como Monchi, como responsable del área deportiva: "Como jugadores estamos centrados en que el equipo esté en Primera División".