David Torres 07 MAY 2026 - 16:01h.

Varios jugadores han acudido a la Ciudad Deportiva en el día libre

Mestalla pide la dimisión de Corberán y canta "mañana es día libre" contra los jugadores

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ValenciaComo es habitual cuando hay día libre en la plantilla, varios jugadores han acudido a la Ciudad Deportiva de Paterna además de los lesionados del equipo, cuya obligación es ir al centro de entrenamiento para seguir con su recuperación a menos de que los médicos del club les den permiso específico. Este jueves, que tanta polémica generó después de los cánticos de la Curva Nord durante el partido ante el Atlético, no ha sido una excepción.

Así, según ha podido confirmar ElDesmarque, al menos Jesús Vázquez, Luis Rioja, Cömert, Ugrinić, Unai Núñez, Guido Rodríguez y Dimitrievski han acudido hoy a Paterna para tratarse y ejercitarse por su cuenta. Junto a ellos estaban los lesionados de diferente duración: Thierry, Foulquier, Diakhaby, Beltrán etc...

El parte de bajas para San Mamés

Muchos de los que han acudido es por estar todavía tratándose de sus molestias físicas aunque no llegarán para el duelo del domingo ante el Athletic en San Mamés.

El repaso a los ausentes comienza por el enganche argentino del Valencia Lucas Beltrán que lleva toda la semana pasada y esta apartado del grupo por las molestias que arrastra en una rodilla. Beltran fue sustituido en el minuto 65 del encuentro de hace dos jornadas ante el Girona y ya no entró en la convocatoria para la visita de este pasado sábado del Atlético de Madrid a Mestalla.

Sigue el repaso con el carrilero portugués Thierry Rendall, que ya se ejercitó sobre el césped este miércoles tras la lesión muscular que sufrió hace unos días. Thierry, se tuvo que retirar lesionado del terreno de juego el pasado 21 de abril en el encuentro que disputó el Valencia en el campo del Mallorca por una lesión en la pierna derecha y se ha perdido los últimos dos encuentros del equipo. Podría, con suerte, jugar algunos minutos a finales de mes, cuando se acaba LALIGA y se despedirá del Valencia CF de forma definitiva.

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Siguen también de baja Mouctar Diakhaby, José Copete, Dimitri Foulquier y Julen Agirrezabala, que es el que está en un punto más avanzado de su recuperación pero que tampoco llegará a su partido más especial.