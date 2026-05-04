David Torres Valencia, 04 MAY 2026 - 12:21h.

El meta vasco está cedido pero el Valencia CF no va a ejercer su opción de compra

Julen Agirrezabala ya está de vuelta: el tiempo le queda para volver con el Valencia CF

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"El caso de Julen Agirrezabala es una cuestión de sensaciones, de adaptación de él a su rodilla. Con la cirugía, la rodilla se modifica y hay una adaptación. Está haciendo entrenamientos específicos con el entrenador de porteros. Todavía no ha hecho entrenamientos con el grupo, si la evolución es buena se integrará y entonces será un momento de cercanía al alta competitiva", explicaba Carlos Corberán a finales de la semana pasada. Y esta, el cancerbero del Athletic cedido hasta final de temporada con opción de compra, ha empezado con el grupo. De momento, trabaja con los suplentes y parece inviable que llegue a tiempo para el próximo viaje que será, curiosamente, a San Mamés. En todo caso, su reaparición dependerá de su evolución, pero la idea es llegar a tiempo antes del final de LALIGA.

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18 partidos sin julen Agirrezabala

El portero vasco sufrió la lesión de la musculatura isquiotibial de la pierna izquierda en el partido contra el Celta de Vigo el pasado 3 de enero. Cuando estaba a punto de volver, a finales de febrero, sufrió una lesión meniscal en la rodilla izquierda durante “una acción fortuita” en el entrenamiento, el penúltimo antes del partido contra Osasunaen Mestalla, justo en la semana en la que había comenzado a entrenarse con el grupo tras otra lesión muscular en la misma pierna. Fue operado el 5 de marzo y dos meses después está de vuelta.

Cabe recordar que Agirrezabala era el meta titular de Carlos Corberán hasta que cayó lesionado de la musculatura isquiotibial de la pierna izquierda en el partido contra el Celta de Vigo el pasado 3 de enero. En su ausencia, Stole Dimitrievski ha suplido con creces su ausencia y ahora quitarle el sitio va a ser complicado. 18 partidos se ha perdido el vasco. Además, Julen está cedido pero el Valencia CF no va a ejercer su opción de compra que es elevada (cerca de 10 millones de euros), una cuestión que puede desnivelar la balanza. No en vano, pasa justo lo contrario con Dimitrievski la decisión si es ejercer la opción de ampliar el contrato por dos años.

Lucas Beltrán, no sale

Quien no está todavía listo y su rodilla preocupa es Lucas Beltrán. El argentino se resintió la semana pasada con el equipo y esta sigue sin salir al césped. De nuevo su articulación, que lo tuvo en el dique seco tres jornadas entre finales de febrero y comienzos del mes de marzo, se ha resentido. A día de hoy es baja junto a los lesionados de larga duración: Diakhaby, Copete, Foulquier y Thierry.

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