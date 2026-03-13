David Torres 13 MAR 2026 - 12:32h.

Lesión de Julen Agirrezabala: Qué tiene, parte médico y tiempo de baja tras pasar por el quirófano

La idea es que acabe la temporada jugando con el Valencia CF

Compartir







Julen Agirrezabala ya está de vuelta. El portero no estuvo en la mascletá de este jueves en el Ayuntamiento pero este viernes ya ha estado en la Ciudad Deportiva de Paterna para comenzar su recuperación tras la lesion de rodilla que le obligó a pasar por el quirófano hace poco más de una semana. La idea, como ha venido publicando ElDesmarque, es que acabe la temporada jugando. Cabe recordar que Agirrezabala sufrió una lesión meniscal en la rodilla izquierda durante “una acción fortuita” en un entrenamiento a finales de febrero, el penúltimo antes del partido contra Osasuna del domingo en Mestalla, justo en la semana en la que había comenzado a entrenarse con el grupo tras otra lesión muscular en la misma pierna.

Y es que Agirrezabala era el meta titular de Carlos Corberán hasta que cayó lesionado de la musculatura isquiotibial de la pierna izquierda en el partido contra el Celta de Vigo el pasado 3 de enero. En su ausencia, Stole Dimitrievski ha suplido con creces su ausencia. Cuando iba a volver, se rompió y ahora está ya en proceso de volver a jugar.

El tiempo de baja de Julen Agirrezabala

Tras la intervención de rodilla el Valencia CF emitió el siguiente parte médico: "El jugador Julen Agirrezabala ha sido intervenido quirúrgicamente con éxito de su rodilla izquierda este jueves 5 de marzo en Vitoria, a cargo del cirujano ortopédico Mikel Sánchez. El portero valencianista permanecerá ingresado en las próximas horas en el centro hospitalario para control clínico evolutivo"

Y, en concreto, se espera que vuelva en unas seis semanas y que esté a finales de abril disponible para volver a luchar por la titularidad con Stole Dimitrievski. Como pronto podría estar disponible para el Valencia-Girona del 26 de abril. Si es así aún podría participar en los seis últimos encuentros de LALIGA EASPORTS.