David Torres 13 MAR 2026 - 08:00h.

Juan Carlos Garrido lo fichó como preparador físico para el Villarreal

Del "Se lo dediqué a mi mujer y a mi padre" a "Pepelu, quién tira el penalti": Corberán, desatado en Mestalla

Compartir







ValenciaJuan Carlos Garrido (Valencia, 1969) es un reputado entrenador de fútbol español con una amplia trayectoria tanto en el fútbol nacional como internacional. Formado en la cantera del Villarreal CF, donde comenzó su carrera en los banquillos dirigiendo a distintos equipos de la estructura del club, dio el salto al primer equipo en 2010 y logró uno de los mayores hitos de la entidad al llevarlo a la Champions. A lo largo de su carrera ha dirigido a clubes como el Betis o el Castellón en España, así como equipos de distintos países y contextos competitivos, entre ellos el Club Brujas de Bélgica, el Al-Ahly de Egipto, con el que ganó la Copa Confederación de la CAF; el Raja Casablanca (logró su segunda CAF) varios equipos de la liga saudí y emiratí, consolidándose como un técnico con experiencia internacional y perfil táctico y que además le dio la alternativa a Carlos Corberán... como preparador físico.

El primero que le dio la oportunidad a Carlos Corberán

Esperando una nueva oportunidad "que espero que sea la última", confiesa, ha vuelto a Valencia, su casa, dónde siempre ha sido un fanático del conjunto de Mestalla, club en el que estuvo en la cantera. De hecho, tiene el pase y va "a todos los partidos porque tengo pases, voy con mis hijos al partido" de un equipo que dirige un viejo conocido suyo como es Carlos Corberán. De hecho, él fue quien le dio su primera oportunidad en la élite como recordaba este jueves en el programa La Banda de À Punt.

"Siendo director de la escuela del Villarreal, lo contraté para el Villarreal C. Después lo subí a Villarreal B y luego subió conmigo como entrenador del primer equipo, pero como preparador físico", explica Garrido que asegura que le "sorprendió cuando empezó su etapa como entrenador, porque cuando era preparador físico no apuntaba las cualidades de ser entrenador. Es decir, cumplía con su papel de preparador físico, pero no entraba en otras facetas. Si me preguntas si me sorprendió, la respuesta es sí", concluye un Garrido que también se sorprende que su querido Valencia apueste por técnicos como Nuno, Celades, Baraja o el propio Corberán sin apenas experiencia en la élite. "En los últimos años, el cargo de entrenador no es que le haya dado precisamente mucha importancia", reflexiona Garrido que asegura que el Valencia viene apostando muchos años por entrenadores desconocidos o gente que en su currículum no había conseguido lo que te van a pedir en el Valencia", precisa Garrido.

Así ve Juan Carlos Garrido al Valencia CF: Está salvado pero...

El técnico valenciano considera que "estos dos últimos partidos, estas dos últimas victorias son decisivas. Para mí el Valencia podemos decir que ha conseguido la permanencia, si no matemáticas. Han sido dos partidos, dos victorias fundamentales, esenciales", asegura.

"Viendo esos tres partidos en casa, el Valencia ni de lejos tiene que ser uno de los equipos que luche por el descenso. Tiene que estar más arriba". Captura TV

Y eso que añade que "el otro día contra el Alavés hubo un momento que el equipo estaba muerto. Con el 1-2 yo no recuerdo un partido más descontrolado en mi vida, en el fútbol profesional". Con todo, los triunfos contra Osasuna y Alavés y en choque contra el Real Madrid le sirven para afirmar: "A mí en ninguno de los tres últimos partidos en casa el Valencia me ha dado una mala sensación de decir esto es un desastre. De hecho, considero que viendo esos tres partidos, el Valencia ni de lejos tiene que ser uno de los equipos que luche por el descenso. Tiene que estar más arriba"

Para Garrido "Guido ha sido fundamental también porque ha ayudado mucho a Javi Guerra. Es una pareja que funciona"..

El objetivo del Valencia CF: Hay plantilla para más

"Lo primero que debe es dejar claro que se mantiene, conseguir la permanencia y a partir de ahí no creo que clasificarse para Europa sea un objetivo primordial ni que nadie se lo esté poniendo como gran objetivo", reflexiona inicialmente Juan Carlos Garrido que, sin embargo, considera que hay plantilla para más.

En ese sentido, el entrenador considera que el mensaje que deben recibir los jugadores debe ser ambicioso. "Con esta última victoria, el vestuario está flotando y ahora hay que ir a por Europa, ahora hay que meter la motivación, la ilusión y la ambición y decir, vamos a llegar a Europa, es lo que tiene que haber en el equipo para que el final de la temporada como mínimo garantices la permanencia y ojalá luches por mejorar las cosas".