Del "Se lo dediqué a mi mujer y a mi padre" a "Pepelu, quién tira el penalti": Corberán, desatado en Mestalla

10 MAR 2026 - 18:53h.

El Valencia CF de Carlos Corberán se abona a otra segunda vuelta de remontada: casi tantos puntos como en la primera

"Me he girado hacia ellos porque sé dónde están, porque sé lo mucho también que ellos sufren"

ValenciaEl Valencia CF se impuso este domingo al Alavés por 3-2 tras haberse avanzado el equipo vitoriano en el marcador y puso fin a una racha de casi tres años sin completar ninguna remontada en LaLiga, un tiempo en el que no había sido capaz de conseguir los tres puntos en las más de cincuenta ocasiones en las que se adelantaron sus rivales. El conjunto vitoriano se avanzó dos veces en el marcador. En el minuto 3, Lucas Boye puso el 0-1 desde el punto de penalti; ya en la segunda parte Javi Guerra reestableció la igualada y aunque Boyé, de cabeza, adelantó de nuevo al equipo babazorro, un tanto de Eray Cömert puso las tablas en el minuto 90 y Hugo Duro, de penalti, culminó la remontada en el 99. Lógicamente, Carlos Corberán enloqueció con el triunfo y su celebración no le fue a la zaga.

¿Quién lo tira?

Ahora han salido a la luz unas imágenes en las que se precia con detalle el momento de la celebración y otra anécdota más, cuando el técnico le pregunta a Pepelu "¿Quién lo tira?" La decisión era sencilla, el propio Hugo Duro confirmó que él cogió el balón y se vio con confianza para hacerlo.

Una celebración muy especial

Como minutos antes le habían pitado y Mestalla había coreado "Corberán dimisión", en la rueda de prensa posterior, el técnico fue preguntado por si su celebración fue de rabia contra la grada. El técnico se sinceró: "Lo he celebrado con mi padre y con mi mujer. Me he girado hacia ellos porque sé dónde están, porque sé lo mucho también que ellos sufren. Cuando la familia está cercana y sabe el deseo que tenemos, siempre lo pasan mal cuando las cosas no salen.

En cuanto a la opinión de Mestalla, acepto las críticas, soy el máximo responsable cuando las cosas no salen bien. Sé que es mi trabajo este, soy el primero que no está contento cuando no conseguimos buenos resultados.