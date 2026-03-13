Fran Fuentes 13 MAR 2026 - 07:42h.

El portero valenciano se deja querer por el conjunto valencianista pocas horas antes de que visite el Carlos Tartiere

Aarón Escandell se ha convertido, por méritos propios, en uno de los mejores porteros de toda LALIGA EA SPORTS. El meta valenciano es, con un amplio margen sobre el segundo, el meta que más paradas lleva en la competición, con más de 20 sobre Matthew Ryan, que le sigue la estela. En este sentido, es evidente que la mala dinámica y los problemas defensivos del Real Oviedo, claro candidato al descenso, hacen que los rivales tiren más veces, lo que le obliga a mantenerse concentrado durante los 90 minutos. Ahora, los carbayones se miden al Valencia CF, club de cuya cantera emergió el portero, y al que no esconde que le encantaría volver.

Así lo ha revelado en una entrevista concedida a Tribuna Deportiva. En ella admite que es valencianista de cuna y que sigue muy atento a sus partidos: "Me gusta ver al Valencia. Tengo un sentimiento especial por el Valencia. Yo salí de la cantera. Y como buen valencianista, siempre le deseas lo mejor". En este sentido, recuerda que, de pequeño, disfrutaba con el equipo cuando todavía jugaba en competiciones europeas: "Cuando el Valencia jugaba la Champions iba a verlo a Mestalla y me impactó muchísimo".

El posible regreso de Aarón Escandell al Valencia CF

En este sentido, en los últimos días se ha debatido la posibilidad de que Aarón Escandell sea uno de los porteros que el club maneja de cara al próximo curso. Y es que Julen Agirrezabala no seguirá más allá del próximo 30 de junio, y habrá que ver qué pasa con Stole Dimitrievski. Sea como fuere, el jugador reconoce que siempre ha querido volver al equipo del que surgió como canterano: "Yo siempre he querido volver al Valencia. En su día quise volver al Valencia Mestalla cuando salí del Málaga, que en ese momento estaba en Segunda B. Claro que me hubiese gustado volver. Es un gran club y un gran equipo", reconoce.

Y es que el runrún con los rumores ha propiciado que la gente le pida que no se vaya: "La gente en Oviedo me dice que no me vaya al Valencia. Mi cabeza está muy enfocada en el día a día, pero para mí es todo un orgullo que un grande como el Valencia se fije en mí". De momento parece complicado hablar de una salida, a no ser que sea en forma de traspaso. El jugador tiene contrato hasta 2027, que se renovó de manera automática.