El Valencia CF sólo recupera a Lucas Beltrán pero apunta a repetir el once titular

Una segunda vuelta de Champions y un reto anual para Carlos Corberán

Real Oviedo y Valencia CF se miden este sábado en el estadio Carlos Tartiere, un recinto al que los de Mestalla volverán 25 años después para disputar un duelo dramático para los locales y esperanzador para los visitantes. El Oviedo sabe que no puede fallar más. Es último, está descolgado y todo lo que no sea sumar tres puntos le seguirá condenando a un descenso que ya tiene prácticamente seguro. Mientras, los valencianistas de Carlos Corberán, tras dos victorias consecutivas en su estadio tienen la oportunidad de, además de enganchar una tercera, distanciarse definitivamente de los puestos de descenso y, ¿por qué no? Soñar con algo más que la permanencia.

Es lo que tiene esta edición de LALIGA EASPORTS, que todo está tan apretado que, con tres victorias, un equipo puede pasar de ser firme candidato al descenso a tener opciones europeas y más tras acercar de la quinta plaza en Champions conseguida prácticamente este miércoles.

El once titular de Almada

Para el once titular titular del Oviedo, el entrenador uruguayo Guillermo Almada cuenta con la baja de Ovie Ejaria mientras que Thiago Borbas, Leander Denfocker y Lucas Ahijado, con molestias, son duda. Por el contrario, David Costas, fijo en el centro de la zaga, vuelve tras perderse cuatro partidos. Es cierto que jugaron el lunes y su entrenador ya se quejó por la falta de descanso y la cortedad de su plantilla. Con todo, su principal problema es la falta de gol. "Son aguerridos pero no marcan", reflexionaba Tomás González, ex del Valencia y del Oviedo.

Por lo tanto, no es descabellado pensar que habrá rotaciones en su equipo aunque no cambie el dibujo y el sistema y que, durante el choque, reparta los minutos como ya hiciera la semana pasada en el valioso empate logrado ante el Espanyol.

Con todo el posible 11 del Oviedo sería el formado por el valenciano Aarón Escandell en la portería; Javi López, Carmo, Costas o Bailly, Nacho Vidal; Sibo, Fonseca, Reina, Chaira, Hassan y Viñas.

El once titular de Carlos Corberán en el Tartiere

Por otra parte, el Valencia CF llega al duelo con la moral por las nubes, tras dos semanas de tranquilidad y victorias, aunque sean apretadas pero con la confianza de que eran mejores de lo que la clasificación decía. En este escenario, Carlos Correrán parece haber encontrado dulce titular fijo y nada hace sospechar que vaya a cambiarlo. Quizá haya algún matiz, quizá pueda entrar Arnaut Danjuma o Diego López por Rioja en una banda pero poco más.

El técnico de Cheste ha encontrado la solución a sus problemas con un trivote formado por Guido Rodríguez, Javi Guerra y Filip Ugrinic. El joven valenciano está volviendo a recuperar el tono que le convirtió en la estrella de este equipo.

Por lo que a las bajas se refiere, aunque pudiera volver Lucas Beltrán, que tras tres partidos ausente ha vuelto a trabajar con el grupo, nade hace indicar que Carlos Corberán cambie su forma de atacar. De esta forma, Ramazani y Rioja por detrás de Sadiq serán el principal argumento ofensivo del Valencia en el Carlos Tartiere. El resto de jugadores ausentes son lesionados de larga duración, como Julen Agirrezabala, Dimitri Foulquier, Mouctar Diakhaby y José Copete, que se pierden el resto de la temporada.

De esta forma, el 11 titular del Valencia podría ser el formado por Stole Dimitrivsky; Gáyà, Cömert, Unai Núñez, Thierry Rendall; Guido Rodríguez, Javi Guerra, Filip Ugrinic, Rioja, Ramazani y Umar Sadiq.