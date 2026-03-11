David Torres 11 MAR 2026 - 13:56h.

Valencia-Oviedo, un clásico de gratos recuerdos entre las generaciones X y Z

ValenciaEl Valencia CF y el Oviedo se enfrentan este domingo en el Carlos Tartiere. El duelo llega marcado por el regreso a un campo mítico de los valencianistas 25 años después y por la victoria ovetense contra todo pronóstico en la primera vuelta. Antes, durante y después de aquel último partido (2001), ambos conjuntos han compartido futbolistas míticos de la historia de ambos entidades. Uno de ellos es Tomás González,

Tomás González defendió la camiseta del Valencia CF durante cinco temporadas (1989-1994) después de haber estado cuatro en Oviedo dónde ha echado raíces. "Me dedico al fútbol formativo y si me preguntas creo que el Oviedo necesita más ganar porque vivo aquí y quiero seguir haciéndolo", sonríe cuando le preguntan en VCFRadio sobre el choque.

Metido en harina, el centrocampista asegura que “el Valencia CF siempre ha tenido jugadores asturianos y eso es importante", explica Tomás que presagia un duelo apretado. “El Valencia CF está en una dinámica buena, pero será un partido disputado ante el Real Oviedo”

Además, Tomás ha comentado las siguientes cuestiones:

“Para el Oviedo es fundamental ganar y el Valencia CF está ahora con una estabilidad buena y será un encuentro disputado. Si el Valencia CF consigue la victoria, se relajaría un poco en cuanto a la zona de peligro”.

¿Cómo ve al Oviedo?

Al Oviedo le falta gol. Es un equipo aguerrido pero sin gol no haces nada.

¿Qué recuerda de su trayectoria en el Valencia CF?

"Tuve el honor de compartir vestuario con gente muy buena, todos tiramos hacia delante y dejamos una huella en el Club. Cambiar el Real Oviedo por el Valencia CF fue cambiar la mentalidad de manera radical. En el conjunto ‘carbayón’ era luchar por no descender y en el combinado valencianista fue de ganar la Liga. Estuve muy a gusto. Todos los entrenadores confiaron en mí”.

¿Con qué momento se queda?

“Se me quedó grabado el centenario del Valencia CF. El trato que nos dieron fue maravilloso y un acontecimiento muy bonito. Fue un respeto muy bonito, inolvidable”.

Los 31 jugadores que vistieron ambas camisetas

Tal y como recoge el portal Ciberche, hasta 31 jugadores compartieron la camiseta del Valencia CF y del Oviedo. Seguí, Fernando Ansola, Rafael Barrero, Pepe Carrete, Juan Castro, Rafael Domingo, Vicente Engonga, Xabier Eskurza, José Vicente Esteban, Felipe Ferrer, Fran Figueroa, Abdón García, Nando García, Paquito García, Gitano González, Tomás González, Alfredo Greus, Míchel Herrero, Koba Koindredi, Jonathan López, Juan Luis Mora, Aarón Ñíguez, José Antonio Pardo, Pepín Pérez, Iván Rubio, José Sánchez Lage, José Manuel Sietes, Pedro Tomé, Dámaso Urrutia, Héctor Verdés y José Luis Zabala