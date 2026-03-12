Baraja pide paciencia para que Javi Guerra: "Lo pones de 8 y parece que ya tenga que ser el jefe"

David Torres Valencia, 12 MAR 2026 - 18:01h.

"Es un futbolista que está terminando de hacerse y de convertirse en lo que todos pensamos que puede ser"

Javi Guerra punto y final a tres años sin remontadas en Mestalla: Pasaron mil días

El Valencia CF consiguió una importante victoria, segunda consecutiva en el estadio de Mestalla, frente al Deportivo Alavés. Los de Mestalla remontaron por primera vez un partido en tres años. La última vez fue en abril del 2023 con un denominador común: Javi Guerra. El talentoso futbolista de Gilet al que Rubén Baraja le dio la alternativa y que marcó ante el Valladolid hace tres años para salvar al equipo y este domingo contra el Alavés para salir del pozo.

“Estaba mentalizado que tenía que llegar al área porque me lo dijo también Corberán en la charla pre partido, disparó Ugrinic, hubo un rebote y Sadiq me lo dejó en bandeja, recorté y finalicé. Este tipo de goles te ayudan para seguir mejorando en ello y ver que puedes ayudar al equipo y hacer daño a los rivales. Son victorias de un equipo que no se rinde y que cree hasta el final. Va a ser un empujón positivo para los dos próximos partidos que tenemos a domicilio”, indicaba Javi Guerra al finalizar el partido quién sabe si conocedor de las palabras que Rubén Baraja ha pronunciado sobre él estos días.

Las palabras de Rubén Baraja: "Todo tiene un proceso"

El entrenador vallisoletano, padre de Javi Guerra, ha roto su silencio estos días para hablar de su calvario con Peter Lim. Lo hizo en Radio Marca dónde además hablaba así de su "gran" descubrimiento. “Con 21 o 22 años te pones la camiseta del Valencia y la presión es grande. Habrá partidos mejores y peores. Es un futbolista que está terminando de hacerse y de convertirse en lo que todos pensamos que puede ser. Todo lleva un proceso y aquí los procesos se aceleran. Se le saca del filial, sube al primer equipo, ayuda en un momento importante y al año siguiente se espera que sea un jugador totalmente hecho. Con esa edad hay que tener paciencia”, explicaba el ex entrenador y leyenda del Valencia CF.

El consejo a Javi Guerra para que crezca

“Cuando pones a Javi Guerra en la posición de 8, ya se piensa que tiene que ser el jefe, y todo eso tiene un proceso. Si el equipo va muy bien, el jugador acompaña; si no va bien, aparecen esos picos de sierra en su rendimiento. Lo que tiene que intentar es hacerlo más lineal y ser más consistente”, explicaba Baraja en un claro mensaje a Javi Guerra al que definía como “un jugador con características de 8, con ida y vuelta, llegada, gol y último pase, con físico. Está en el debate porque tiene talento y siempre he dicho que es un gran jugador. El problema es la edad. Es joven y no tiene la consistencia de un jugador de 28 o 29 años, pero tiene todas las cualidades para ser un 8 de gran nivel”, sentenció