David Torres 12 MAR 2026 - 15:46h.

Lucas Beltrán vivió su primera mascletá

La reacción viral de Danjuma y Ramazani con la Mascletà en Valencia tras un "yo nunca tengo miedo"

ValenciaEl Valencia CF visitó este jueves el balcón del Ayuntamiento de València para ver en directo la 'mascletà', una experiencia que fue la primera para muchos futbolistas como Ramazani y Danjuma, cuya reacción viral no tiene desperdicio, pero también para los argentinos Guido Rodríguez, Renzo Saravia y un Lucas Beltrán que, en pleno proceso de regreso al equipo, alucinó con la experiencia. Y es que, para los no iniciados, la 'mascletà' es un disparo de pólvora que, en el caso de Valencia y de las Fallas, se lanza todos los días entre el 1 y el 19 de marzo en la plaza del Ayuntamiento. El disparo de este jueves, con nombre 'Masclethor 5.0" y una previsión de 242 kilogramos de pólvora en unos 320 segundos, corrió a cargo de la Pirotecnia Alpujarreña, una empresa de Granada. Incluyó el 'Martillo de Thor' un efecto atronador creado por esta empresa para la plaza del Ayuntamiento de València. La primera plantilla y el cuerpo técnico estuvieron acompañados en el consistorio por el director general Javier Solís y el director general de fútbol Ron Gourlay.

Lucas Beltrán: Del "estoy bien" al "voy a recuperarme del oído"

Uno de los que más "flipó" con la explosión de ruido ensordecedor fue el Argentino Lucas Beltrán quien, a su llegada, sonreía a ElDesmarque y explicaba sobre su rodilla que "estoy bien, mucho mejor. Vamos a ver si llego para Oviedo", gritaba ante la gente que lo acosaba como al resto de sus compañeros.

"Fue muy bueno, muy bueno, el final no me lo esperaba, ahora tengo que subir (a hacerse la foto oficial) y a recuperarme del oído", eldesmarque.com

Al finalizar la mascletá, casi con la boca desencajada por el ruido pero sin perder la sonrisa, analizaba la mascletá y bromeaba sobre su lesión. "Fue muy bueno, muy bueno, el final no me lo esperaba, ahora tengo que subir (a hacerse la foto oficial) y a recuperarme del oído", comentaba entre risas y señalándose la oreja.